Зорница Илева: На Мая Санду ще управлява много трудно

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Илиева обясни, че част от трудността ще дойде от факта, че Молдова е една от най-бедните държави. Според нея има доста съмнения по отношение на честността на изборите.
Международният анализатор коментира и темата за срещата между Тръмп и Нетаняху. Тя обясни, че част от уговорката между двамата държавници е Хамас да няма никакво участие в бъдещото управление в Газа.
