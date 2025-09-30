НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Зорница Илева: На Мая Санду ще управлява много трудно

          5
          174
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „На Мая Санду ще управлява много трудно.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Илиева обясни, че част от трудността ще дойде от факта, че Молдова е една от най-бедните държави. Според нея има доста съмнения по отношение на честността на изборите.

          Международният анализатор коментира и темата за срещата между Тръмп и Нетаняху. Тя обясни, че част от уговорката между двамата държавници е Хамас да няма никакво участие в бъдещото управление в Газа.

          „Хората в Газа няма да бъдат удовлетворени, защото няма да имат независимостта, която искат. Израел ще запази своето присъствие, въпреки че няма да добави територията на Газа към своята“, обясни още гостът.

          „На Мая Санду ще управлява много трудно.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Илиева обясни, че част от трудността ще дойде от факта, че Молдова е една от най-бедните държави. Според нея има доста съмнения по отношение на честността на изборите.

          Международният анализатор коментира и темата за срещата между Тръмп и Нетаняху. Тя обясни, че част от уговорката между двамата държавници е Хамас да няма никакво участие в бъдещото управление в Газа.

          „Хората в Газа няма да бъдат удовлетворени, защото няма да имат независимостта, която искат. Израел ще запази своето присъствие, въпреки че няма да добави територията на Газа към своята“, обясни още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...

          5 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions