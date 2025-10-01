10 автомобила с нарязани гуми в Спанчевци

Гумите на 10 автомобила, паркирани на различни улици в курортното село Спанчевци, община Вършец, са били срязани през миналата нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

След проведен полицейски оглед се установява, че всичките гуми са срязани по идентичен начин, като вероятно е използван един и същи остър предмет.

По случая е образувано досъдебно производство и има заподозрян, който към момента не е задържан, коментира пред БТА говорителят на дирекцията в Монтана комисар Йордан Христов.

Той посочи, че в регоиона има случаи на срязани автомобилни гуми през последните години, но не и на толкова много наведнъж.