      сряда, 01.10.25
          България Крими

          10 автомобила с нарязани гуми в Спанчевци

          Снимка: БГНЕС
          Гумите на 10 автомобила, паркирани на различни улици в курортното село Спанчевци, община Вършец, са били срязани през миналата нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

          След проведен полицейски оглед се установява, че всичките гуми са срязани по идентичен начин, като вероятно е използван един и същи остър предмет.

          По случая е образувано досъдебно производство и има заподозрян, който към момента не е задържан, коментира пред БТА говорителят на дирекцията в Монтана комисар Йордан Христов.

          Той посочи, че в регоиона има случаи на срязани автомобилни гуми през последните години, но не и на толкова много наведнъж.

          Инциденти

          Полицията откри избягало дете от социален дом и издирван свидетел в Кюстендил

          Новинарски Екип -
          Дете, избягало от социална институция в Дупница, беше открито от полицията в Кюстендил, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.
          Общество

          Проф. Вълчев към студентите: Борбата за правото изисква постоянни усилия

          Камелия Григорова -
          Софийският университет „Св. Климент Охридски“ даде официален старт на академичната 2025/2026 година. В аудитория 272 на Ректората бе открита учебната година на Юридическия факултет...
          Общество

          Столична община стартира мащабен проект за подмяна на отоплителни уреди

          Камелия Григорова -
          Започва изпълнението на нов проект за по-чист въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в домакинствата. Договорът за реализация е...

