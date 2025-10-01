НА ЖИВО
          24-часова стачка блокира Гърция срещу плановете за 13-часов работен ден

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Гърция е блокирана от 24-часова обща стачка срещу предложението на консервативното правителство да въведе 13-часов работен ден. Протестите обхванаха транспортния сектор в Атина – влакове, фериботи и градски транспорт са спрени, а към тях се присъединиха учители, болничен персонал и държавни служители, съобщава АФП.

          Синдикатите – основният в частния сектор GSEE и този в публичния ADEDY – определят реформата като заплаха за здравето и безопасността на работниците, която разрушава баланса между работа и личен живот. Прокомунистическият PAME говори за „съвременно робство“ и „нечовешки работни часове“.

          Законопроектът, който още не е внесен в парламента, предлага служителите да могат да работят до 13 часа на ден при извънредни обстоятелства и срещу допълнително възнаграждение. В момента подобна възможност съществува само ако работникът има повече от един работодател.

          Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че много млади хора имат по две работни места и желаят да работят повече, за да печелят повече. Той подчерта:

          „Ние гарантираме свобода на избор както за работодателя, така и за служителя. Защо това да е антисоциално?“

          Министърът на труда Ники Керамеус уточни, че разпоредбата ще важи до 37 дни в годината, само с изрично съгласие на служителя и с 40% увеличение на заплатата.

          Икономически контекст и работни условия

          Въпреки устойчивия икономически растеж и спад на безработицата до 2,3% през миналата година, нисък доход и високи разходи за живот остават основен проблем за гърците. Минималната работна заплата е 880 евро месечно.

          По данни на Евростат, гърците работят средно по 39,8 часа седмично, срещу 35,8 часа за ЕС. В туристическия сектор по време на сезона работното време често надвишава законните 8 часа, а понякога служителите не взимат дори седмична почивка.

          Гърция вече позволява шестдневна работна седмица в сектори като туризма, а новият законопроект допълнително ще разшири извънредния труд.

