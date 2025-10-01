НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          25 души загинаха след срутване на етиопска църква

          1
          21
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Най-малко 25 души са загинали, след като църква в строеж се срути в региона Амхара в Етиопия, предаде „Асошиейтед прес“, позовавайки се на местните власти.

          - Реклама -

          Трагедията се е случила в църквата „Менджар Шенкора Арерти Мариам“ рано тази сутрин по време на честване на празник, посветен на Богородицата.

          Тръмп осъди стрелбата в мормонска църква в Мичиган Тръмп осъди стрелбата в мормонска църква в Мичиган

          Сред жертвите има деца и възрастни хора, коментира лекар от местната болница. „Досега сме потвърдили 25 жертви и над 100 ранени“, допълни той и добави, че болницата търси подкрепа от Червения кръст, за да се погрижи за пострадалите.

          Броят на жертвите може да нарасне, предупредиха местните власти. „Това е трагична загуба за общността“, каза един от представителите на местната власт.

          Най-малко 25 души са загинали, след като църква в строеж се срути в региона Амхара в Етиопия, предаде „Асошиейтед прес“, позовавайки се на местните власти.

          - Реклама -

          Трагедията се е случила в църквата „Менджар Шенкора Арерти Мариам“ рано тази сутрин по време на честване на празник, посветен на Богородицата.

          Тръмп осъди стрелбата в мормонска църква в Мичиган Тръмп осъди стрелбата в мормонска църква в Мичиган

          Сред жертвите има деца и възрастни хора, коментира лекар от местната болница. „Досега сме потвърдили 25 жертви и над 100 ранени“, допълни той и добави, че болницата търси подкрепа от Червения кръст, за да се погрижи за пострадалите.

          Броят на жертвите може да нарасне, предупредиха местните власти. „Това е трагична загуба за общността“, каза един от представителите на местната власт.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Додик ще иска от Путин „балканска комисия“ между Русия и САЩ, председателствана от Унгария

          Красимир Попов -
          Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който е на поредно посещение в Русия, заяви, че на предстоящата си среща с Владимир Путин ще...
          Общество

          Сърбия почете жертвите от трагедията на гара Нови Сад с „16-минутна тишина“

          Красимир Попов -
          В Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове на Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от срутването на бетонната козирка...
          Политика

          Урсула фон дер Лайен планира визита в Сараево на 14 октомври

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Босна и Херцеговина следващата седмица, потвърди председателстващата Съвета на министрите на БиХ Боряна Крищо. От...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions