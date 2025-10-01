25 души загинаха след срутване на етиопска църква

Най-малко 25 души са загинали, след като църква в строеж се срути в региона Амхара в Етиопия, предаде „Асошиейтед прес“, позовавайки се на местните власти.

Трагедията се е случила в църквата „Менджар Шенкора Арерти Мариам“ рано тази сутрин по време на честване на празник, посветен на Богородицата.

Сред жертвите има деца и възрастни хора, коментира лекар от местната болница. „Досега сме потвърдили 25 жертви и над 100 ранени“, допълни той и добави, че болницата търси подкрепа от Червения кръст, за да се погрижи за пострадалите.

Броят на жертвите може да нарасне, предупредиха местните власти. „Това е трагична загуба за общността“, каза един от представителите на местната власт.