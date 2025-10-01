4-годишният Мартин, пострадал в Слънчев бряг, е изписан от „Пирогов“: Предстои дълга рехабилитация

4-годишният Мартин, който на 14 август бе пометен с майка си и още трима души от АТВ на тротоар в курорта „Слънчев бряг“, е изписан от „Пирогов“. Възстановяването му обаче ще продължи месеци, а пред детето предстои тежка рехабилитация.
При катастрофата най-тежко пострадаха Мартин и неговата майка Христина, която почина след дълга кома.
„Предстои му да се научи отново да говори и да ходи“
По думите му, до преди броени дни детето е било в будна кома, а за психическото му състояние все още е рано да се говори. След два месеца е насрочен нов преглед с ядрено-магнитен резонанс в „Пирогов“.
Тежко възстановяване и за другите деца
Здравков сподели, че и собствените му деца, които също пострадаха при инцидента, трудно се възстановяват:
Мартин все още няма спомени за катастрофата, но лекарите обяснили, че с времето е възможно някои от тях да се върнат.
Разследването и очакванията на близките
По случая продължава разследване срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който е управлявал електрическото превозно средство.
Въпреки това той не е оптимист за хода на разследването:
„Кога си виновен? Кой е виновен?“
По думите на Здравков, до момента никой от семейството на обвиняемия не е потърсил връзка с близките на жертвите.
Братът на Христина, който остана вдовец и самотен родител на две деца, преживява особено тежко трагедията.
