      сряда, 01.10.25
          Начало България Общество

          4-годишният Мартин, пострадал в Слънчев бряг, е изписан от „Пирогов“: Предстои дълга рехабилитация

          4-годишният Мартин, който на 14 август бе пометен с майка си и още трима души от АТВ на тротоар в курорта „Слънчев бряг“, е изписан от „Пирогов“. Възстановяването му обаче ще продължи месеци, а пред детето предстои тежка рехабилитация.

          При катастрофата най-тежко пострадаха Мартин и неговата майка Христина, която почина след дълга кома.

          „Предстои му да се научи отново да говори и да ходи“

          „Предстои му да се научи отново да говори, да ходи, да се храни. Казва думички и ги повтаря, когато му ги кажеш. Започнал е да разбира. Но лявата му страна е по-обездвижена и трябва да се работи там“, разказа пред NOVA чичото на момчето Юлиян Здравков.

          По думите му, до преди броени дни детето е било в будна кома, а за психическото му състояние все още е рано да се говори. След два месеца е насрочен нов преглед с ядрено-магнитен резонанс в „Пирогов“.

          Тежко възстановяване и за другите деца

          Здравков сподели, че и собствените му деца, които също пострадаха при инцидента, трудно се възстановяват:

          „Малката още не ходи на детска градина. Голямата започна училище. Ще трябва доста работа с психолог – и за тях, и за нас. Не говорят за инцидента, но когато се спомене – виждаме как им се променя държанието“.

          Мартин все още няма спомени за катастрофата, но лекарите обяснили, че с времето е възможно някои от тях да се върнат.

          Разследването и очакванията на близките

          По случая продължава разследване срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който е управлявал електрическото превозно средство.

          „Експертизите са на 99% готови, чака се резултатът от аутопсията на Христина. Адвокатите на Бургазлиев искат повторна проба на кръвта и експертизата на АТВ-то. Нашите адвокати предполагат, че до две седмици делото трябва да влезе в съда“, заяви Юлиян Здравков.

          Въпреки това той не е оптимист за хода на разследването:

          „Имах надежда, но мисля, че почнаха да се забравят неща. За случая вече не се говори. В районното не виждам промяна. Родителите на Бургазлиев също са си на работа“.

          „Кога си виновен? Кой е виновен?“

          По думите на Здравков, до момента никой от семейството на обвиняемия не е потърсил връзка с близките на жертвите.

          „Дори да се свържат с нас – какво ще променят? Да дойдат да обяснят на децата ми, на жена ми, на родителите ми – как да продължи нашият живот? Разбирам, че и за тях вероятно е трудно, но не си виновен, когато си на тротоара? Кога си виновен? Кой е виновен?“

          Братът на Христина, който остана вдовец и самотен родител на две деца, преживява особено тежко трагедията.

          „Навърши 35 години във вторник. Да останеш вдовец и самотен родител на две деца – мисля, че се справя много добре в това състояние“, каза още Здравков.

