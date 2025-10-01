Aбсурд в Плевен: Велосипедист наказан с 10 контролни точки за преминаване на червен светофар

В Плевен възникна спорна ситуация, която повдига въпроси за приложимостта на закона при нарушения с велосипеди. Велосипедистът Боян Николов бе санкциониран със солена глоба от 100 лева и отнемане на 10 контролни точки от шофьорската си книжка, след като бил спрян за преминаване на червен светофар.
- Реклама -
Проблемът? Той карал колело, а не моторно превозно средство.
В ефира на „Здравей, България“ Николов разказа, че се движил по пешеходната пътека и бил спрян от полицейски патрул на светофара, където го поискали документи. След това му били съставени няколко акта, които той отказал да подпише, тъй като не признал нарушение.
Николов обжалвал санкцията, но загубил делото на първа инстанция и не могъл да продължи поради финансови причини. При разговор с началника на КАТ-Плевен получил отговор:
Проверка на NOVA показа, че системата на МВР автоматично прилага отнемане на контролни точки при преминаване на червен светофар, без значение дали става дума за МПС или велосипед, когато се въвежда ЕГН на нарушителя в таблета на полицаите.
След медийния отзвук и общественото внимание, КАТ-Плевен уважи молбата на Николов и възстанови отнетите контролни точки – решение, което потвърждава, че при сегашната нормативна уредба велосипедистите не трябва да бъдат санкционирани с точки от шофьорската книжка.
В Плевен възникна спорна ситуация, която повдига въпроси за приложимостта на закона при нарушения с велосипеди. Велосипедистът Боян Николов бе санкциониран със солена глоба от 100 лева и отнемане на 10 контролни точки от шофьорската си книжка, след като бил спрян за преминаване на червен светофар.
- Реклама -
Проблемът? Той карал колело, а не моторно превозно средство.
В ефира на „Здравей, България“ Николов разказа, че се движил по пешеходната пътека и бил спрян от полицейски патрул на светофара, където го поискали документи. След това му били съставени няколко акта, които той отказал да подпише, тъй като не признал нарушение.
Николов обжалвал санкцията, но загубил делото на първа инстанция и не могъл да продължи поради финансови причини. При разговор с началника на КАТ-Плевен получил отговор:
Проверка на NOVA показа, че системата на МВР автоматично прилага отнемане на контролни точки при преминаване на червен светофар, без значение дали става дума за МПС или велосипед, когато се въвежда ЕГН на нарушителя в таблета на полицаите.
След медийния отзвук и общественото внимание, КАТ-Плевен уважи молбата на Николов и възстанови отнетите контролни точки – решение, което потвърждава, че при сегашната нормативна уредба велосипедистите не трябва да бъдат санкционирани с точки от шофьорската книжка.
Наистина не сме в час!
Контролни точки се дават на хора, които са положили успешно изпит пред КАТ и са получили свидетелство за управление на МПС ( моторно превозно средство)! В правилника за движение на МПС и закона за неговото приложение, контролни точки се отнемат за различни нарушения, които е допуснал водача, при УПРАВЛЕНИЕТО на МПС!
Един пример…ако проверят на пътя един човек, който управлява конска каруца и е употребил сериозно количество алкохол, ще му свалят ли номерата на личния автомобил и ще му го отнемат ли?! По логиката на пишещите, той дори подлежи на съдебно преследване и затвор… според закона за движение по пътищата!
Не пишете глупости!
правилата на пътя се спазват от всички! „абсурд“ е за тези който не го знаят
Абсолютно са прави полицаите , велосипедиста е участник в движението и е длъжен да спазва закона за движение по пътищата , нали уж сме европейци , така е из цяла Европа
Your content never disappoints. Keep up the great work!