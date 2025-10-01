НА ЖИВО
          Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          „Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ.“
          С тези думи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира предложението на лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ за разпускане на „Автомобилна администрация“.

          „Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата“, добави той и подчерта, че ако се правят промени в агенцията, те трябва да бъдат резултат от анализ на функциите ѝ, а не от инцидент с международен отзвук.

          Василев съобщи още, че ПП-ДБ са инициирали подписка за свикване на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за възнагражденията на младите лекари.

