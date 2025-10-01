Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ

„Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ.“

С тези думи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира предложението на лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ за разпускане на „Автомобилна администрация“.

„Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", добави той и подчерта, че ако се правят промени в агенцията, те трябва да бъдат резултат от анализ на функциите ѝ, а не от инцидент с международен отзвук.

Василев съобщи още, че ПП-ДБ са инициирали подписка за свикване на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за възнагражденията на младите лекари.