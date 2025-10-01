Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ

„Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ.“ С тези думи председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира предложението на лидерите на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ за разпускане на „Автомобилна администрация“.
Василев съобщи още, че ПП-ДБ са инициирали подписка за свикване на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за възнагражденията на младите лекари.
Ако дойде Мадоня тиквата и прасето ще си направят ли харакири???
Закривам ДАИ и създавам друга структура на нейната място която ще работи само за мен.
Да се закрие и народното събрание
За да закрием вас, не ни е нужен никой, ще си го направим сами.
Кога ще дойде Тръмп ,че да закрият и Народното събрание.Особена разлика нямат.
От ДАИ и централата на ГЕРБ дадоха изявление,че нито един лев от това „плащане“,не е постъпил в сметката на Бойко Борисов!
да и Тръмп като дойде закриха агенцията за НПО парички плащания манипулации в чужбина Ко праим сега с ПП?
И
О
Сега внимавайте кой ще дойде да не затвори парламента и да останем и без вас!
Виолета Убинова Правилно!
Виолета Убинова няма да е голяма загубата
Виолета Убинова точно и ясно крайно време да се затвори тоя парламента а дано дойде някой даго затвори тоя публичен дом
И Факултето ще закрием… ППДБ, ГЕРБ, БСП и ДПС ще останат без избиратели… И фалшивата им Опозиция.
Angel Michev Само махалата в Пазарджик ще остане ,сега ще им строят хотел Атлантис,познайте кой!
Hristo Boshnakov ЗС Пазарджик. Доктора. Държавна политика за Колонията.
Hristo Boshnakov да познавате друг с няколко Милиарда от Държавния Бюджет? 😆
Angel Michev трол