      четвъртък, 02.10.25
          Атанас Зафиров сред основните лектори на Европейската платформа за ромското включване в Брюксел

          Снимка: БГНЕС
          Заместник министър-председателят Атанас Зафиров, който е и председател на Националния съвет по етническите и демографските въпроси, ще бъде сред ключовите участници в 18-ата среща на Европейската платформа за ромското включване (EPRI). Форумът ще се проведе на 2 октомври в Брюксел под надслов: „Изводи и поуки след пет години прилагане на Стратегическата рамка на ЕС за ромите – постигнат напредък и оставащи предизвикателства“.

          Вицепремиерът ще представи данни за напредъка на България при изпълнението на европейската стратегия за ромското включване.

          „България е ангажирана с последователното прилагане на мерките за равнопоставеност, социално включване и интеграция, като същевременно поддържа активен диалог с европейските институции,“ подчерта Зафиров в предварителни коментари.

          Към участниците във форума ще бъде отправено и видеопослание от еврокомисаря по въпросите на равенството, готовността и управлението на кризи Хаджа Лабиб.

          По време на посещението си в Брюксел Атанас Зафиров ще се срещне и с комисаря на Съвета на Европа по правата на човека Майкъл О’Флеърти, който също ще участва в конференцията.

          EPRI има ключова роля в мониторинга и подкрепата на прилагането на Стратегическата рамка на ЕС за ромите. В рамките на срещата са предвидени уъркшопи с представители на националните институции, които ще дискутират проблемни въпроси, свързани с подкрепящите политики и практики за ромското включване на европейско и национално ниво.

