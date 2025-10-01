НА ЖИВО
          Атлетико Мадрид разби Айнтрахт Франкфурт

          Антоан Гризман отбеляза своя гол номер 20 за отбора от Мадрид

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетико Мадрид записа първа победа в основната фаза на Шампионската лига, след като спечели домакинството си на Айнтрахт Франкфурт с 5:1. Антоан Гризман отбеляза своя гол номер 20 за отбора от Мадрид.

          Джакомо Распадори даде преднина на “дюшекчиите” в 4-ата минута. Отбраната на гостите не се справи с центриране от десния фланг и италианецът вкара от близко разстояние.

          12 минути преди края на първата част отборът на Диего Симеоне стигна до второ попадение. След центриране от корнер Антоан Гризман отклони, Кауа Сантош спаси, но Робин Льо Норман бе на точното място, за да удвои.

          В добавеното време на първата част Атлетико вкара и трето попадение. Хулиан Алварес нахлу в наказателното поле и подаде към Гризман, който нямаше как да пропусне на празна врата.

          Айнтрахт върна един гол в 57-ата минута, когато Джонатан Буркард преодоля Ян Облак, след като при удара му се получи рикошет.

          Домакините възстановиха аванса си от три попадения 13 минути по-късно, когато Джулиано Симеоне засече центриране от корнер и се разписа с изстрел с глава в левия ъгъл. Малко преди това гол на домакините бе отменен заради игра с ръка.

          Крайният резултат бе оформен от Хулиан Алварес в 82-ата минута. Атлетико получи дузпа, а въпреки че Кауа Сантош докосна топката при изпълнението на аржентинеца, „дюшекчиите“ отбелязаха пето попадение.

