      сряда, 01.10.25
          Автогол в добавеното време донесе точка на Тотнъм в Норвегия

          За Бодьо/Глимт това пък бе второ равенство след хикса срещу Славия (Прага)

          Тотнъм измъкна равенство 2:2 в гостуването си на коравия тим на Бодьо/Глимт в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионскат алига. Домакините успяха да поведат с голове на Йенс Хауге (53’, 66’), но попадения на Мики ван де Вен (68’) и автогол на резервата Йостейн Гундерсен (89’) донесоха точката на гостите. Каспар Хьог пък пропусна дузпа в полза на норвежкия тим през първата част.

          Първата интересна ситуация дойде малко след изминаването на половин час игрово време, когато Фредерик Бьоркан падна в наказателното поле. Първоначално ситуацията бе подмината от рефера, но след намеса на ВАР се стигна до дузпа, която Хьог пропиля. Домакините пропуснаха още две добри възможности до почивката. В 53-ата минута те все пак успяха да открият чрез Йенс Хауге, който влезе от левия фланг и с диагонален удар реализира. Крилото демонстрира отлична визия и в 66-ата минута, когато получи на границата на пеналта и с плътен удар удвои.

          Тотнъм се върна в срещата само две минути по-късно, когато Мики ван де Вен засече центриране на Педро Поро и намали. Двата тима си размениха няколко добри положения, за да се стигне до последната минута на редовното време, когато подаване от Арчи Грей към Ричарлисон бе пратено в мрежата от Гундерсен в опит да попречи именно на бразилеца да играе с кълбото. Така Тотнъм се спаси от загуба и вече има четири точки в своя актив след победата над Виляреал на старта. За Бодьо/Глимт това пък бе второ равенство след хикса срещу Славия (Прага).

