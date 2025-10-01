България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис, съобщи енергийният министър Жечо Станков пред парламентарната енергийна комисия, цитиран от БНР.

Министърът подчерта, че според регламента на Европейската комисия за постепенно спиране на транзита на руски газ:

краткосрочните договори за доставка ще бъдат прекратени още през 2026 г.;

дългосрочните договори трябва да бъдат прекратени до 2028 г.

„Балкански поток през следващата година ще бъде изцяло изплатен, а от друга гледна точка аз като министър на енергетиката трябва да гарантирам възможност да бъдат запълнени тези трасета. Тук изискваме от ЕК първо да бъдат използвани съществуващите трасета за пренос на газ, за свързаността, която има България“, заяви Станков.

Той допълни, че новите газопроводи по линия на Вертикалния газов коридор и разширяването на мрежата също откриват допълнителни възможности.

Основната цел, по думите му, е да не спаднат приходите на „Булгартрансгаз“ и да бъде гарантирана стабилността на оператора, който е ключов за енергийната сигурност на България и региона.