Борисов: ДАИ трябва да се закрие (ВИДЕО)

Правителството трябва да реши два основни проблема – водата и цените, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, предаде репортер на БГНЕС. „Всичко останало е празнодумство“, подчерта той.
По повод изказванията на Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, който твърди, че Таки е близък партньор на Делян Пеевски и Борисов и дори „седмият премиер на България“, лидерът на ГЕРБ отговори:
Борисов отправи критики и към управлението на София:
Относно корупционните практики в Автомобилна администрация (ДАИ), бившият премиер бе категоричен, че единственото решение е закриване на институцията:
В Благоевград назначиха преди 5 дни Александър Мацурин бивш депутат от ГЕРБ за шеф на дай!!!!! Майката и бащата на корупцията е Бойко Борисов и Делян Пеевски.
Щом казва пеевски.
Да, да се закрие ,за да се скрият всички зависимости….Много удобно!
Тоз никога не е виждал таки и даже не го познавал
Подготвяте ли България за война с Русия?
Kiril Angelov да, утре я почваме 😀
Ivan Kolev значи си готов за фронта.,ако не си ,подготви се.
Kiril Angelov ако не знаете дали сте си изпили медикаментите, проверете, моля Ви…Това е важно за Вас 😉
Ivan Kolev хаха,аман от шаблонни изрази.
Kiril Angelov Аман и от глупави въпроси … ама на…
Ivan Kolev понеже сте скрит,може би страх ,спирам до тук .
Kiril Angelov и по-добре да спрете, че счупихте тъпомера с въпроса си за подготовката на България за война с Русия.
А с НА какво да правим ? 😉
Доста агенциики трябва да се оптимизират ,държавни институции да се обединяват и закриват ,пенсионерите да се освободят ,да започне съкращение на администрация ,това е първа стъпка ,втора е цените и трета е водата и тока ,идва зимен период пак да няма аварии на ток и хората по седмица да стоят на студено ,а повечето бяха накарани да се откажат от дърва и въглища ,което е голяма глупост …
Самата абревиатура ги тика към корупция. ,,ДАЙ,,
СЕТИЛ СЕ МАРА ДА СЕ БАРА…..
Тоя все нищо не е направил,никого не познава. Лъжец. Продажник.
Изкарва се чист като момина сълза.
Тук Борисов е прав.ДАИ трябва да се закрие час по скоро така не може повече.Органа за контрол трябва да бъде единен и това е КАТ.
Тумор които трябва да се изреже и България, ще се Промени към Добро.
Чудно на шефа кои е искал да събира рошвети
