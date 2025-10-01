НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов: ДАИ трябва да се закрие (ВИДЕО)

          Правителството трябва да реши два основни проблема – водата и цените, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, предаде репортер на БГНЕС. „Всичко останало е празнодумство“, подчерта той.

          По повод изказванията на Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, който твърди, че Таки е близък партньор на Делян Пеевски и Борисов и дори „седмият премиер на България“, лидерът на ГЕРБ отговори:

          „Никога не съм го виждал и чувал.“

          Борисов отправи критики и към управлението на София:

          „Ние от две години не знаем имаме ли кмет в София или не.“

          Относно корупционните практики в Автомобилна администрация (ДАИ), бившият премиер бе категоричен, че единственото решение е закриване на институцията:

          „Моето предложение е категорично да се закрие ДАИ. Иначе и комбинезон, и бодикамери да им се сложат, ще е все едно и също.“

          21 КОМЕНТАРА

          1. В Благоевград назначиха преди 5 дни Александър Мацурин бивш депутат от ГЕРБ за шеф на дай!!!!! Майката и бащата на корупцията е Бойко Борисов и Делян Пеевски.

          7. Доста агенциики трябва да се оптимизират ,държавни институции да се обединяват и закриват ,пенсионерите да се освободят ,да започне съкращение на администрация ,това е първа стъпка ,втора е цените и трета е водата и тока ,идва зимен период пак да няма аварии на ток и хората по седмица да стоят на студено ,а повечето бяха накарани да се откажат от дърва и въглища ,което е голяма глупост …

          10. Тоя все нищо не е направил,никого не познава. Лъжец. Продажник.
            Изкарва се чист като момина сълза.

          11. Тук Борисов е прав.ДАИ трябва да се закрие час по скоро така не може повече.Органа за контрол трябва да бъде единен и това е КАТ.

