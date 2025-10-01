Борисов: ДАИ трябва да се закрие (ВИДЕО)

Правителството трябва да реши два основни проблема – водата и цените, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента, предаде репортер на БГНЕС. „Всичко останало е празнодумство“, подчерта той.

По повод изказванията на Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, който твърди, че Таки е близък партньор на Делян Пеевски и Борисов и дори „седмият премиер на България“, лидерът на ГЕРБ отговори:

„Никога не съм го виждал и чувал.“

Борисов отправи критики и към управлението на София:

„Ние от две години не знаем имаме ли кмет в София или не.“

Относно корупционните практики в Автомобилна администрация (ДАИ), бившият премиер бе категоричен, че единственото решение е закриване на институцията: