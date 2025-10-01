НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Ботев Пловдив поиска достъп до ВАР-аудиото от мача с Левски

          Претенциите на "жълто-черните" са за спестен червен картон на Рилдо от "сините"

          Снимка: БГНЕС
          Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до ръководството на БФС и Съдийската комисия. „Жълто-черните“ искат достъп до ВАР-аудиото на мача с ПФК Левски София и по-конкретно за ситуацията в началото на мача, при която беше спестен червен картон на Рилдо Фильо.

          Ето какво гласи писмото на ПФК Ботев Пловдив:

          „Във връзка със срещата от 6-ия кръг на Първа лига между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София се обръщаме към Вас с исканe за достъп до ВАР-аудиото.

          Конкретната ситуация, към която е насочено нашето искане, е в първите секунди на двубоя, когато Даниел Наумов бе ударен грубо от Рилдо Фильо.

          Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена.

          В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост.

          Очакваме бърз отговор на нашата молба“ – гласи писмото на „жълто-черните“

          2 КОМЕНТАРА

          1. След дъжд качулка. Айде мислете за следващия мач. Този свърши и няма да се промени резултата.

