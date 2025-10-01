НА ЖИВО
          Броят на жертвите на мощното земетресение във Филипините не спира да расте, има и много ранени

          Снимка: БГНЕС
          Броят на загиналите при силното земетресение във Филипините нарасна до 69 души, съобщи телевизия GMA News, позовавайки се на управлението за гражданска защита на страната.

          Заместник-секретарят на ведомството Бернардо Алехандро първоначално съобщи за 60 жертви, но данните бяха коригирани. Най-малко 147 души са ранени.

          Земетресението с магнитуд 6,9 по Рихтер удари страната и предизвика сериозни разрушения в провинция Себу, където бе обявено извънредно положение.

          Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши увери, че правителствените институции работят по възстановяването на инфраструктурата и оказват хуманитарна помощ. В спасителните операции участват и екипи на Бюрото за противопожарна защита.

          По данни на властите, в община Сан-Ремихио се е срутила сграда на спортно-оздравителен комплекс, под чиито развалини има затрупани хора.

