Броят на жертвите на мощното земетресение във Филипините не спира да расте, има и много ранени

Броят на загиналите при силното земетресение във Филипините нарасна до 69 души, съобщи телевизия GMA News, позовавайки се на управлението за гражданска защита на страната.
Заместник-секретарят на ведомството Бернардо Алехандро първоначално съобщи за 60 жертви, но данните бяха коригирани. Най-малко 147 души са ранени.
Земетресението с магнитуд 6,9 по Рихтер удари страната и предизвика сериозни разрушения в провинция Себу, където бе обявено извънредно положение.
Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши увери, че правителствените институции работят по възстановяването на инфраструктурата и оказват хуманитарна помощ. В спасителните операции участват и екипи на Бюрото за противопожарна защита.
По данни на властите, в община Сан-Ремихио се е срутила сграда на спортно-оздравителен комплекс, под чиито развалини има затрупани хора.
