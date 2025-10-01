Църквата почита Свети мъченик Киприан и Света мъченица Юстина на 2 октомври

На 2 октомври Православната църква чества паметта на Свети мъченик Киприан и Света мъченица Юстина – едни от най-почитаните свидетели на Христовата вяра от III век.

Киприан бил родом от Антиохия и служел като жрец магьосник в града. Младата девица Юстина, със силата на кръстното знамение и с непоколебимата си вяра, успяла да го отвърне от тъмните практики и да събуди у него желание да се поклони на Христа.

След приемането на християнството, Киприан бил възведен в епископски чин. Заедно с Юстина обаче станали жертви на гоненията срещу християните. И двамата били подложени на жестоки мъчения и посечени с меч в Никомидия по времето на император Декий (III век).

Телата им били отнесени и с почести погребани в Рим, където паметта им продължава да се почита през вековете като символ на духовна сила, твърдост във вярата и победа на светлината над мрака.