Чънк – най-дебелият мечок в Аляска с 635 кг и счупена челюст

Чънк, 635-килограмов мечок със счупена челюст, бе обявен за най-дебелата мечка в Аляска. Той е питомец в Националния парк и резерват „Катмаи“, където всяка година преди зимния сън на мечките се провежда традиционна надпревара.

Тази година в онлайн конкурса за Чънк гласуваха 96 350 души. Те оцениха, че мечокът е успял да натрупа най-много подкожни тлъстини – важен фактор за успешно преживяване на зимния сън.

От управата на националния парк обясниха, че Чънк е счупил челюстта си при сблъсък с друг мечок. Въпреки травмата, животното се е адаптирало и продължава да лови риба по обичайния си начин.