      сряда, 01.10.25
          Инциденти

          Челен сблъсък между два автобуса в Пловдив, има пострадали

          Камелия Григорова
          Два автобуса от градския транспорт в Пловдив се сблъскаха челно тази сутрин на ул. „Вълко Шопов“ в ж.к. „Тракия“. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 8:00 ч.

          Според първоначалната информация 54-годишният шофьор на единия автобус е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в насрещния автобус.

          Пострадали са самият водач и пътничка от другия автобус, като двамата са откарани в болница за преглед. При сблъсъка е засегнат и паркиран автомобил.

          Тестовете на водачите не са показали употреба на алкохол.

