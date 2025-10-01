Челен сблъсък между два автобуса в Пловдив, има пострадали

Два автобуса от градския транспорт в Пловдив се сблъскаха челно тази сутрин на ул. „Вълко Шопов“ в ж.к. „Тракия“. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 8:00 ч.

Според първоначалната информация 54-годишният шофьор на единия автобус е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в насрещния автобус.

Пострадали са самият водач и пътничка от другия автобус, като двамата са откарани в болница за преглед. При сблъсъка е засегнат и паркиран автомобил.

Тестовете на водачите не са показали употреба на алкохол.