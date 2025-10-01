Червеният кръст временно спира дейността си в Газа заради ескалацията на конфликта

Международното движение предупреждава, че десетки хиляди души се намират в критични хуманитарни условия.
Червеният кръст обяви, че засилените военни действия в град Газа са го принудили временно да прекрати операциите си в района. Организацията предупреди, че десетки хиляди души се намират в изключително тежка хуманитарна ситуация, съобщава АФП.
