      сряда, 01.10.25
          Война

          Червеният кръст временно спира дейността си в Газа заради ескалацията на конфликта

          Снимка: БГНЕС
          Международното движение предупреждава, че десетки хиляди души се намират в критични хуманитарни условия.

          Червеният кръст обяви, че засилените военни действия в град Газа са го принудили временно да прекрати операциите си в района. Организацията предупреди, че десетки хиляди души се намират в изключително тежка хуманитарна ситуация, съобщава АФП.

          Засилването на военните операции в град Газа принуди Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) временно да преустанови операциите в офиса си в град Газа и да премести персонала си в офисите на МКЧК в южната част на Газа, за да гарантира безопасността на персонала и оперативната непрекъснатост“, пише в изявлението.

          Международното движение предупреждава, че десетки хиляди души се намират в критични хуманитарни условия.

