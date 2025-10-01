Чикаго Файър победи Интер Маями, този път Меси не успя да блесне

Чикаго Файър нанесе загуба на Интер Маями във вторник срещу сряда българско време. Бившият тим на Христо Стоичков спечели с 5:3. Освен, че „чаплите“ нямаха поражение в четири поредни срещи – Меси в точно толкова срещи имаше гол или асистенция, което се промени срещу Чикаго.

Дже Д’Авила (11) и Джонатан Дийн (39) дадоха комфортен аванс на победителите преди Томас Авилес (39) да върне интригата в двубоя. Малко преди края на първата част обаче Роминиг Н’Гесан оформи преднината на Чикаго от два гола.

През втората част заблестя Луис Суарес (57, 74), който с две попадения изравни резултата. В крайна сметка Чикаго измъкна трите точки с два гола на Джъстин Рейнълдс (80) и Брайън Гутиерес (83). Бившият клуб на Стоичков нямаше победа над въпросния съперник две години. За последно през есента на 2023г. Интер допусна поражение от Чикаго с 1:4.

Маями заема четвърто място в класирането на Източната конференция с 56 точки от 31 мача, а Файър има 51 точки и е на 8-ата позиция. Водач е Филаделфия Юниън с 63 точки.