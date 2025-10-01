НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Чикаго Файър победи Интер Маями, този път Меси не успя да блесне

          Срещата между двата тима завърши при резултат 5:3

          0
          27
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Чикаго Файър нанесе загуба на Интер Маями във вторник срещу сряда българско време. Бившият тим на Христо Стоичков спечели с 5:3. Освен, че „чаплите“ нямаха поражение в четири поредни срещи – Меси в точно толкова срещи имаше гол или асистенция, което се промени срещу Чикаго. 

          - Реклама -

          Дже Д’Авила (11) и Джонатан Дийн (39) дадоха комфортен аванс на победителите преди Томас Авилес (39) да върне интригата в двубоя. Малко преди края на първата част обаче Роминиг Н’Гесан оформи преднината на Чикаго от два гола.

          През втората част заблестя Луис Суарес (57, 74), който с две попадения изравни резултата. В крайна сметка Чикаго измъкна трите точки с два гола на Джъстин Рейнълдс (80) и Брайън Гутиерес (83). Бившият клуб на Стоичков нямаше победа над въпросния съперник две години. За последно през есента на 2023г. Интер допусна поражение от Чикаго с 1:4. 

          Маями заема четвърто място в класирането на Източната конференция с 56 точки от 31 мача, а Файър има 51 точки и е на 8-ата позиция. Водач е Филаделфия Юниън с 63 точки.

          Чикаго Файър нанесе загуба на Интер Маями във вторник срещу сряда българско време. Бившият тим на Христо Стоичков спечели с 5:3. Освен, че „чаплите“ нямаха поражение в четири поредни срещи – Меси в точно толкова срещи имаше гол или асистенция, което се промени срещу Чикаго. 

          - Реклама -

          Дже Д’Авила (11) и Джонатан Дийн (39) дадоха комфортен аванс на победителите преди Томас Авилес (39) да върне интригата в двубоя. Малко преди края на първата част обаче Роминиг Н’Гесан оформи преднината на Чикаго от два гола.

          През втората част заблестя Луис Суарес (57, 74), който с две попадения изравни резултата. В крайна сметка Чикаго измъкна трите точки с два гола на Джъстин Рейнълдс (80) и Брайън Гутиерес (83). Бившият клуб на Стоичков нямаше победа над въпросния съперник две години. За последно през есента на 2023г. Интер допусна поражение от Чикаго с 1:4. 

          Маями заема четвърто място в класирането на Източната конференция с 56 точки от 31 мача, а Файър има 51 точки и е на 8-ата позиция. Водач е Филаделфия Юниън с 63 точки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Ръст на бюджета за развитието на волейбола

          Новинарски Екип -
          "Благодарих на момчетата, на треньора и на федерацията за емоцията, която донесоха на българското общество, защото такъв успех не сме имали от десетки години", коментира Иван Пешев.
          Тенис

          Янир Синер е властелинът на Пекин

          Николай Минчев -
          Яник Синер е новият шампион на ATP 500 надпреварата в Пекин! Миналогодишният подгласник влезе в ролята на абсолютен фаворит в турнира, имайки предвид отсъствието...
          Футбол

          Ботев Пловдив поиска достъп до ВАР-аудиото от мача с Левски

          Николай Минчев -
          Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до ръководството на БФС и Съдийската комисия. „Жълто-черните“ искат достъп до ВАР-аудиото на мача с ПФК...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions