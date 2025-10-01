Д-р Мирослав Ненков: Агресията към лекари е симптом на обществена незрялост

Повече от половината лекари у нас са ставали жертва на вербална агресия, а 7% – и на физическо насилие. Това сочат данните от проучване на агенция „Тренд“, възложено от Българския лекарски съюз. Още по-плашещо – 41% от запитаните пациенти вярват, че в някои случаи „лекарите сами са си виновни“.

- Реклама -

Бившият служебен здравен министър д-р Мирослав Ненков коментира резултатите с ясна позиция:

„За мен няма никаква изненада. Дори бих казал, че процентът на лекарите, подложени на вербална агресия, е много по-висок. Няма лекар в спешно отделение или в бърза помощ, който да не е бил нападнат с думи“, заяви д-р Ненков.

Липсва обучение по комуникация

Една от основните причини за напрежението между лекари и пациенти според д-р Ненков е липсата на обучение по комуникация в медицинските университети:

„Пациентите идват уплашени, а ние не знаем как да им обясним спокойно, че кръвотечение от носа не е по-спешно от инфаркт. Това е огромен пропуск в нашето образование“.

Обществена нагласа от миналото

Д-р Ненков посочва и културно-наследствени причини за напрежението:

„От комунизма остана убеждението, че лекарят е длъжен на всички. А истината е, че той е длъжен на учителя си и на семейството си, но не и на обществото в смисъл да работи безплатно и извънредно“.

Агресията в България е по-висока

На въпрос дали у нас агресията към медици е по-изразена спрямо други страни, той е категоричен:

„Да, много по-голяма е. Болният човек е оплашен и тревожен, а когато срещне изтощен и претоварен лекар, напрежението бързо прераства в агресия“.



Разминаване в ценностите

Пациентите посочват като основни причини за недоволството дългото чакане (57%), неудовлетвореност от лечението (58%) и високи разходи за здравни услуги. Д-р Ненков обаче обръща внимание на ценностната система:

„Нямаме проблем да дадем 200 лева за смяна на масло на колата, но имаме проблем да доплатим за собственото си здраве. А то е най-ценното ни притежание“.

Злоупотреба с бърза помощ

Друга болезнена тема е злоупотребата с линейки от неосигурени пациенти:

„Във Великобритания линейката само транспортира. Ако лекарят прецени, че случаят не е спешен, пациентът получава глоба. Така трябва да бъде и у нас“.

Слаби наказания, силна корупция

Според д-р Ненков наказанията за насилие над медици са твърде слабо приложими:

„Показва се набитият лекар, но не и човекът, който е осъден. Хубаво е обществото да види, че извършителят получава ефективна присъда“.



Относно финансирането на системата, позицията му е недвусмислена:

„Проблемът не е липсата на пари, а че се краде ужасно много. Ако се крадеше малко по-малко, щеше да има и за пациентите, и за лекарите“.

Нереалистични очаквания към медиците

Проучването показва, че 83% от хората очакват лекарите винаги да вземат безпогрешни решения, а 80% – да са на разположение по всяко време.

„Това е митът за Хипократовата клетва. Прочетете я – там не пише, че лекарят е длъжен да работи безплатно или извън работно време. Огромна част от колегите го правят, защото така смятат за правилно, но това не е задължение“, подчерта д-р Ненков.

Агресията към лекарите не е просто инцидент – тя е огледало на обществена незрялост, срив в комуникацията, изкривени ценности и системни проблеми, които от години чакат решение.