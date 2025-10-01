Д-р Мирослав Ненков: Агресията към лекари е симптом на обществена незрялост

Повече от половината лекари у нас са ставали жертва на вербална агресия, а 7% – и на физическо насилие. Това сочат данните от проучване на агенция „Тренд“, възложено от Българския лекарски съюз. Още по-плашещо – 41% от запитаните пациенти вярват, че в някои случаи „лекарите сами са си виновни“.
Бившият служебен здравен министър д-р Мирослав Ненков коментира резултатите с ясна позиция:
Липсва обучение по комуникация
Една от основните причини за напрежението между лекари и пациенти според д-р Ненков е липсата на обучение по комуникация в медицинските университети:
Обществена нагласа от миналото
Д-р Ненков посочва и културно-наследствени причини за напрежението:
Агресията в България е по-висока
На въпрос дали у нас агресията към медици е по-изразена спрямо други страни, той е категоричен:
Разминаване в ценностите
Пациентите посочват като основни причини за недоволството дългото чакане (57%), неудовлетвореност от лечението (58%) и високи разходи за здравни услуги. Д-р Ненков обаче обръща внимание на ценностната система:
Злоупотреба с бърза помощ
Друга болезнена тема е злоупотребата с линейки от неосигурени пациенти:
Слаби наказания, силна корупция
Според д-р Ненков наказанията за насилие над медици са твърде слабо приложими:
Относно финансирането на системата, позицията му е недвусмислена:
Нереалистични очаквания към медиците
Проучването показва, че 83% от хората очакват лекарите винаги да вземат безпогрешни решения, а 80% – да са на разположение по всяко време.
Агресията към лекарите не е просто инцидент – тя е огледало на обществена незрялост, срив в комуникацията, изкривени ценности и системни проблеми, които от години чакат решение.
А на какво е симптом агресивното предлагане на експериментално рнк ваксини върху населението? А затварянето в локдаун до пълно ваксиниране? Може би на психопатия? Някои сили превърнаха България в поле за клинични проучвания и резултатът в повишената смъртност е виден за всички здравомислещи хора.~
Има лекари, но има и такива с бели престилки които да ги закачиш на теглича и да ги тътриш мало им е
Точно обратното е! Симптом е именно, на зрялост и осъзнатост!
Влезте като пациент в някоя общинска болница да се запознаете с непрофесионалното и нечовешко поведение на 90% от персонала…има и професионалисти с добро сърце.
Дали не е арогантно поведение от страна на някои лекари???
А според мен е,че се превърнаха в търговци .
Валентин Ѝовчев Спокойно,Тошо Африкански ще ви внесе лекари от Зимбабве
Агресията е поради тоталното недоволство от здравната система! Пари и само пари! Постелячно бельо няма, за пижами да не говорим… Храната в болниците – ужасна, е то му писва на човек.
Sonya Koleva този ли се намери да прави коментари дето само по студиата се вижда???Какъв лекар е???
