Дългогодишният кмет на Кърджали Хасан Азис отива на съд

Окръжната прокуратура в Кърджали внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на общината Хасан Азис, бивш главен счетоводител и двама финансови контрольори за длъжностно присвояване и безстопанственост, свързани с договори за доставка на дърва, съобщиха от държавното обвинение.
Обвиненията
Според прокуратурата, в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. четиримата обвиняеми са нанесли на община Кърджали обща щета в размер на 91 163 лева.
Хасан Азис и бившият главен счетоводител В.И. са предадени на съд за присвояване на 78 704 лв. и за безстопанственост, довела до щети от 12 459 лв.
Финансовият контрольор П.В. е обвинен, че не е осъществил необходимия контрол върху разходите и е причинил щета от 11 184 лв.
Колегата му Д.Д. е предаден на съд за щета в размер на 24 420 лв., възникнала по един от договорите през януари 2018 г.
Спрямо всички обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“.
Схемата
Разследването установява, че през 2017 и 2018 г. община Кърджали е сключила два договора с местна фирма за санитарна сеч и доставка на дърва за огрев до детски градини и кметства. Плащанията обаче били извършвани за недоставени количества дърва и на по-високи от договорените цени, без да има адекватен финансов контрол.
Предишни обвинения
През 2024 г. Хасан Азис получи друго обвинение – за обществена поръчка на стойност 68 хиляди лева за почистване на дере в Кърджали. И тогава мярката му за неотклонение беше „подписка“.
Следващи стъпки
Делото срещу бившия кмет и съучастниците му е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Кърджали.
Що,той не се ли снима с Пеевски?
Не че не е за съд,но дали ще е осъден? Новото може да спечели глас и актив,пък затвора може да почака!
Много поздрави на бай Ставри !
Конфискация и 100 години.
Анааа
Много хора “отиват” ама малко биват ефективно осъждане. Такива даже нямаме!
Оффф…..да не го правим герой .
А ..дано
Като не иска да се снима под герба, да го д…ха. Неприятности с главно „Д“ го очакват 😀😃 😀
Толкова и ще го осъдят, посмъртно.
Сигурно не е с Пеевски! Кой е против Д е затварян!
Който не е под герба на снимката съд и тормоз,Шиши
Ако го осъдят и влезе в затвора,ще призная че има съд и система