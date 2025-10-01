Дългогодишният кмет на Кърджали Хасан Азис отива на съд

Окръжната прокуратура в Кърджали внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на общината Хасан Азис, бивш главен счетоводител и двама финансови контрольори за длъжностно присвояване и безстопанственост, свързани с договори за доставка на дърва, съобщиха от държавното обвинение.

Обвиненията

Според прокуратурата, в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. четиримата обвиняеми са нанесли на община Кърджали обща щета в размер на 91 163 лева.

Хасан Азис и бившият главен счетоводител В.И. са предадени на съд за присвояване на 78 704 лв. и за безстопанственост, довела до щети от 12 459 лв.

и бившият главен счетоводител са предадени на съд за присвояване на и за безстопанственост, довела до щети от Финансовият контрольор П.В. е обвинен, че не е осъществил необходимия контрол върху разходите и е причинил щета от 11 184 лв.

е обвинен, че не е осъществил необходимия контрол върху разходите и е причинил щета от Колегата му Д.Д. е предаден на съд за щета в размер на 24 420 лв., възникнала по един от договорите през януари 2018 г.

Спрямо всички обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Схемата

Разследването установява, че през 2017 и 2018 г. община Кърджали е сключила два договора с местна фирма за санитарна сеч и доставка на дърва за огрев до детски градини и кметства. Плащанията обаче били извършвани за недоставени количества дърва и на по-високи от договорените цени, без да има адекватен финансов контрол.

Предишни обвинения

През 2024 г. Хасан Азис получи друго обвинение – за обществена поръчка на стойност 68 хиляди лева за почистване на дере в Кърджали. И тогава мярката му за неотклонение беше „подписка“.

Следващи стъпки

Делото срещу бившия кмет и съучастниците му е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Кърджали.