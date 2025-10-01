НА ЖИВО
          Начало България Правосъдие

          Дългогодишният кмет на Кърджали Хасан Азис отива на съд

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Окръжната прокуратура в Кърджали внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на общината Хасан Азис, бивш главен счетоводител и двама финансови контрольори за длъжностно присвояване и безстопанственост, свързани с договори за доставка на дърва, съобщиха от държавното обвинение.

          Обвиненията

          Според прокуратурата, в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. четиримата обвиняеми са нанесли на община Кърджали обща щета в размер на 91 163 лева.

          • Хасан Азис и бившият главен счетоводител В.И. са предадени на съд за присвояване на 78 704 лв. и за безстопанственост, довела до щети от 12 459 лв.
          • Финансовият контрольор П.В. е обвинен, че не е осъществил необходимия контрол върху разходите и е причинил щета от 11 184 лв.
          • Колегата му Д.Д. е предаден на съд за щета в размер на 24 420 лв., възникнала по един от договорите през януари 2018 г.

          Спрямо всички обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“.

          Схемата

          Разследването установява, че през 2017 и 2018 г. община Кърджали е сключила два договора с местна фирма за санитарна сеч и доставка на дърва за огрев до детски градини и кметства. Плащанията обаче били извършвани за недоставени количества дърва и на по-високи от договорените цени, без да има адекватен финансов контрол.

          Предишни обвинения

          През 2024 г. Хасан Азис получи друго обвинение – за обществена поръчка на стойност 68 хиляди лева за почистване на дере в Кърджали. И тогава мярката му за неотклонение беше „подписка“.

          Следващи стъпки

          Делото срещу бившия кмет и съучастниците му е внесено за разглеждане в Окръжния съд в Кърджали.

          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...
          България

          Павлов: Интересът на „Елиът Мениджмънт“ към Балкански поток не е случаен

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Пламен Павлов коментира темата за транзита на руски газ през България и международните енергийни интереси. По думите му държавното предприятие Булгартрансгаз...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и въпроси за националната сигурност

          Красимир Попов -
          В четвъртък Народното събрание ще проведе интензивен законодателен ден с редица важни точки в дневния ред, предаде БГНЕС. На първо четене ще бъдат гласувани: промените в...

