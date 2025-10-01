НА ЖИВО
          Девет души са пострадали при катастрофа между бус и тир в София

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Девет души пострадаха при тежък пътен инцидент на булевард „Илиянци“ в столицата. Катастрофата е станала около 14:00 ч., когато бус с работници се е блъснал в спрял камион, съобщиха от СДВР.

          На мястото незабавно са изпратени четири линейки. Екипите на Спешна помощ са оказали медицинска помощ на всички пострадали, които са били в буса. Най-сериозно е състоянието на шофьора, който е с множество наранявания. Той и още двама ранени са транспортирани в болница.

          Останалите пострадали са получили медицинска помощ на място. Причините за инцидента се изясняват.

