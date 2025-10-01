До 2-3 дни: „Хамас“ отхвърля плана на Тръмп за мир?

Високопоставен представител на Хамас, пожелал анонимност, заяви пред Би Би Си, че групировката няма да приеме предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за уреждане на конфликта в Газа.
Според него, инициативата обслужва преди всичко израелските интереси и пренебрегва правата на палестинския народ. Той подчерта, че Хамас няма да се съгласи нито на разоръжаване, нито на въвеждането на международни сили в анклава, определяйки подобен сценарий като „нова форма на окупация“.
Планът на Тръмп
Предложението предвижда:
прекратяване на военните действия,
връщане на израелските заложници,
изтегляне на израелската армия от Газа,
разоръжаване на Хамас и отстраняването му от власт,
възстановяване на инфраструктурата в анклава,
временно управление от „Съвет на мира“, оглавяван от американския президент.
В документа се споменава и възможността за създаване на палестинска държава.
Подкрепа от международната общност
Планът вече получи одобрение от:
израелския премиер Бенямин Нетаняху,
председателя на Палестинската администрация Махмуд Абас,
ключови регионални играчи като Турция, Египет, Катар и Саудитска Арабия, както и от значителна част от международната общност.
Разнобой в Хамас
Междувременно вътрешните позиции в Хамас изглеждат противоречиви:
ръководителят на военното крило в Газа, Из ад-Дин ал-Хадад, настоява за продължаване на въоръжената борба,
друг анонимен източник, цитиран от АФП, твърди, че движението би могло да поиска поправки в плана, включително в частта за разоръжаването.
По думите му, на Хамас ще са необходими „най-много два-три дни“, за да даде окончателен отговор.
Мариян Христов държите се като расист
Ралица Николова Цветущи ! Само Аушвиц за евреите ! Най-голямата сган на света !
Мариян Христов дръжте си езика, господине, какви са тези изрази
Какво са очаквали лешоядите?!🤣🤣🤣
Хамас, ням да приемат, кой терорист иска мир.. Но господин Нетаняху ще ги сложи на място… Докато не предадат всички пленници.. няма да ги оставят.. Мръсни терористи, използват палестинското население… А обвиняват Израелската войска
Ралица Николова Верно ли мислите така? Странно…
Moruka Nikolov защо
в тоз „мир“ на натаняхуту колко са запланувани – бомбени разскъсани изгорени затрупани осакатени цивилни?
Планът е лош за палестинците, и сега отхвърлянето му просто ще се използва като оправдание Израел да продължи геноцида.
Pavel Cho и кое точно е лошо за палестинците в този план?
Бисер Бонев Ще ги убиват без да се дава гласност
Пленниците явно не са живи и те не могат да ги предадат ,затова ще си търсят причини да откажат споразумение ,което бе приветствано от цял свят !
Това не е в полза на цивилното население палестинци ,Хамас мисли за собствената си кожа ,използват хората за жив щит .
Тогава ще стане още по зле ..
Polina Stoyanova , а кое ще е добре при предложението на Тръмп, което всъщност е планът на Натаняхо?
Павлина Джарова Одобрено бе от цялата арабска общност и кое точно не им хареса …че не се сещам ,дори Израел ще освободи и затворниците
Meri Meri , какво разбирате под „цялата арабска общност“??? 2-3 арабски проксита на САЩ ли?
Meri Meri , а кое не им хареса? Примерно това:
Д-р Халил Анани:
Непроизнесеното в плана на Тръмп за капитулация:
1. Няма ясен и конкретен ангажимент за окончателно прекратяване на войната.
2. Няма ясен и конкретен ангажимент за пълно изтегляне от ивицата Газа.
3. Няма ясен ангажимент войната и ударите да не бъдат подновени след освобождаването на пленниците и заложниците.
4. Няма ясен ангажимент да не се приложи сценарий на изселване след приемане на плана.
5. Няма ясен ангажимент за освобождаване на всички палестински затворници.
6. Няма никакъв ангажимент за вдигане на блокадата над сектора, наложена преди двадесет години.
7. Няма ангажимент за създаване на истинска палестинска държава.
8. Няма спомен за хилядите жертви нито за обезщетение за това, което им е нанесено през две години геноцид .
9. Няма спомен за държане на Израел и Америка отговорни за нанесеното опустошение и разрушения в сектора.
10. Планът налага окупация и международно и арабско настойничество над сектора.
11. Планът цели разграждане и премахване на всякаква настояща и бъдеща съпротива срещу режима.
12. Планът постига обявените от Нетаняху цели от войната и му дава онова, което той не успя да постигне чрез война или преговори.
13. Планът ще спаси Нетаняху вътрешно (ще бъде помилван по всички корупционни дела) и външно (няма да бъде преследван международно като военен престъпник).
14. Планът цели да разчупи международната изолация, особено западната, на Израел, която е достигнала безпрецедентни нива — по признание на Нетаняху и Тръмп.
15. Планът предоставя коварно прикритие за разширяване на споразуменията за нормализация с Израел и включване на други арабски и ислямски държави като Индонезия, Пакистан и Катар… и други.
16. Планът е най-големият заговор, на който палестинците са били подложени в своята история, с отвратителното съучастие на арабски и ислямски страни.
17. Приемането на плана означава победа за Израел и поражение за палестинците и ликвидиране на на тяхната кауза.
18. Приемането на плана е политическо самоубийство за палестинците и за тяхната кауза — попитайте какво се случи, когато ООП сложи оръжието си и призна Израел…
Meri Meri А защо не се върнат в границите от 1947 година.Кога Израел ще върне АНЕКСИРАНИТЕ територии????
Павлина Джарова Дори Путин го одобри
Meri Meri, което нищо не значи. Важното е, че е неизгоден и то безкрайно за палестинците.
Павлина Джарова Какво е неизгодното за палестинците? Нали искат да свърши войната? За Израел е по-неизгодно, защото трябва да освободи стотици убийци от затворите за да получи 20 живи цивилни граждани.
Като не приемат плана на Тръмп всички си отиват при техните мъченици