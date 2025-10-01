До 2-3 дни: „Хамас“ отхвърля плана на Тръмп за мир?

Високопоставен представител на Хамас, пожелал анонимност, заяви пред Би Би Си, че групировката няма да приеме предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за уреждане на конфликта в Газа.

Според него, инициативата обслужва преди всичко израелските интереси и пренебрегва правата на палестинския народ. Той подчерта, че Хамас няма да се съгласи нито на разоръжаване, нито на въвеждането на международни сили в анклава, определяйки подобен сценарий като „нова форма на окупация“.

Планът на Тръмп

Предложението предвижда:

прекратяване на военните действия ,

, връщане на израелските заложници ,

, изтегляне на израелската армия от Газа,

от Газа, разоръжаване на Хамас и отстраняването му от власт ,

, възстановяване на инфраструктурата в анклава,

в анклава, временно управление от „Съвет на мира“, оглавяван от американския президент.

В документа се споменава и възможността за създаване на палестинска държава.

Подкрепа от международната общност

Планът вече получи одобрение от:

израелския премиер Бенямин Нетаняху ,

, председателя на Палестинската администрация Махмуд Абас ,

, ключови регионални играчи като Турция, Египет, Катар и Саудитска Арабия,

както и от значителна част от международната общност.

Разнобой в Хамас

Междувременно вътрешните позиции в Хамас изглеждат противоречиви:

ръководителят на военното крило в Газа, Из ад-Дин ал-Хадад , настоява за продължаване на въоръжената борба ,

, настоява за , друг анонимен източник, цитиран от АФП, твърди, че движението би могло да поиска поправки в плана, включително в частта за разоръжаването.

По думите му, на Хамас ще са необходими „най-много два-три дни“, за да даде окончателен отговор.