Додик ще иска от Путин „балканска комисия“ между Русия и САЩ, председателствана от Унгария

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който е на поредно посещение в Русия, заяви, че на предстоящата си среща с Владимир Путин ще поиска Балканите да бъдат поставени във фокуса на руската политика, като се търси и съгласуване на политиките на Москва и Вашингтон чрез създаването на „балканска комисия“, която да бъде председателствана от Унгария.

Срещата между двамата ще се състои на 2 октомври в рамките на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Сочи.

„Много е важно във всички тези разговори да бъдат избегнати пристрастните германци, британци и Брюксел, защото те са показали своето злокачествено влияние почти всеки ден и по всеки въпрос, който е бил повдиган от тях,“ заяви Додик.

Той отправи критики и към посещението на европейския комисар по разширяването Марта Кос в БиХ, което според него било „изцяло свързано с позициите на бошняците“.

„Когато няма съгласие и разговори в БиХ, тогава на сцената е процес на разпад. В рамките на тези позиции такива виждания ще изложа и на срещата с Путин, но и на други места, където ще водя разговори,“ подчерта Додик.

В заключение той отново акцентира върху отношенията с Москва: