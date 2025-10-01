НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Додик ще иска от Путин „балканска комисия" между Русия и САЩ, председателствана от Унгария

          Снимка: Mikhail Tereshchenko / Sputnik / Kremlin Pool / БГНЕС
          Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който е на поредно посещение в Русия, заяви, че на предстоящата си среща с Владимир Путин ще поиска Балканите да бъдат поставени във фокуса на руската политика, като се търси и съгласуване на политиките на Москва и Вашингтон чрез създаването на „балканска комисия“, която да бъде председателствана от Унгария.

          Срещата между двамата ще се състои на 2 октомври в рамките на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Сочи.

          „Много е важно във всички тези разговори да бъдат избегнати пристрастните германци, британци и Брюксел, защото те са показали своето злокачествено влияние почти всеки ден и по всеки въпрос, който е бил повдиган от тях,“ заяви Додик.

          Той отправи критики и към посещението на европейския комисар по разширяването Марта Кос в БиХ, което според него било „изцяло свързано с позициите на бошняците“.

          „Когато няма съгласие и разговори в БиХ, тогава на сцената е процес на разпад. В рамките на тези позиции такива виждания ще изложа и на срещата с Путин, но и на други места, където ще водя разговори,“ подчерта Додик.

          В заключение той отново акцентира върху отношенията с Москва:

          „Най-важното е да повторя, че отношенията между Република Сръбска и Русия са изпълнени с разбиране. Русия има разбиране за нашата позиция и също така ние имаме пълно разбиране за Русия.“

          И к'во. То с олигофрени можеш ли да се договориш за нещо? Напомням, че точно заради отебаването на всички договори започна войната в Украйна.

