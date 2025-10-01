Додик ще иска от Путин „балканска комисия“ между Русия и САЩ, председателствана от Унгария

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик, който е на поредно посещение в Русия, заяви, че на предстоящата си среща с Владимир Путин ще поиска Балканите да бъдат поставени във фокуса на руската политика, като се търси и съгласуване на политиките на Москва и Вашингтон чрез създаването на „балканска комисия“, която да бъде председателствана от Унгария.
Срещата между двамата ще се състои на 2 октомври в рамките на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Сочи.
Той отправи критики и към посещението на европейския комисар по разширяването Марта Кос в БиХ, което според него било „изцяло свързано с позициите на бошняците“.
В заключение той отново акцентира върху отношенията с Москва:
И к’во. То с олигофрени можеш ли да се договориш за нещо? Напомням, че точно заради отебаването на всички договори започна войната в Украйна.