Две от две за Карабах в Шампионската лига

Карабах постигна втора поредна победа в Шампионската лига, след като надви Копенхаген с 2:0 у дома. Така отборът вече е с пълен актив от 6 точки след два изиграни кръга – редом с грандове като Реал Мадрид, Байерн и Интер.

Азерите реализираха по един гол във всяко полувреме – първо чрез Абдела Зубир в 28-ата минута, а крайното 2:0 оформи Емануел Адай осем минути преди последния съдийски сигнал.

Домакините създадоха първото сериозно положение още в 11-ата минута, когато Зубир се озова на добра позиция в наказателното поле, но прати топката в аут.

В 28-ата минута обаче падна голът. Педро Бикальо стреля мощно от границата на наказателното поле, но топката се отби в левия стълб. Тя се върна в наказателното поле и попадна в краката на Зубир, който на празна врата не сгреши – 1:0.

Минута по-късно Копенхаген бе близо до изравняването, но ударът на Мохамед Елиунуси от движение премина покрай вратата.

В 36-ата минута Олексий Кащук стреля към горния ляв ъгъл, но Доминик Котарски реагира блестящо. Вратарят на гостите се прояви отново само минута по-късно, когато Зубир стреля с глава под гредата, но стражът изби в корнер. Малко преди почивката Леандро Андраде също опита удар от воле, но защитник на датчаните блокира.

След почивката положенията бяха по-малко. В 63-ата минута Джордан Ларсон стреля опасно след центриране отдясно, но Матеуш Кохалски спаси отлично.

В 82-ата минута гредата помогна на Карабах, когато Габриел Перейра засече с глава центриране от статично положение, но топката срещна рамката на вратата.

Само минута по-късно домакините окончателно решиха мача. При контраатака Емануел Адай получи топката на около 25 метра от вратата, направи няколко финта, освободи си пространство и с мощен и точен удар от дистанция прати топката в мрежата за 2:0.