Едно от Смолянските езера пресъхна

Бистрото езеро, едно от Смолянските езера, е пресъхнало напълно след необичайно дългите периоди без дъждове това лято. Туристите, които посещават района, виждат само оголеното му дъно, а на малка площ от около пет квадратни метра е останала единствено влажна зона, съобщава БТА.

„Това не е първи случай на пресъхване, но тази година езерото буквално изчезна", обясни гл. ас. д-р Мариета Станачкова от Катедра „Екология и опазване на околната среда" към Софийския университет „Св. Климент Охридски".

От 2020 г. екип от катедрата наблюдава състоянието на три от Смолянските езера – Тревистото, Бистрото и Мътното. По думите на д-р Станачкова причината е липсата на достатъчно валежи и снеготопене, които са основният източник за водата в тези езера. Първото значимо пресъхване е отчетено през 2021 г., а подобни случаи са регистрирани и през 2024 г.

Сушата вече се отразява и на Тревистото езеро, чието ниво също е спаднало. Трите езера са свързани – водата от Мътното преминава в Тревистото, а оттам – в Бистрото.

Въпреки малките си размери, езерата са дом на редки екосистеми. Там се срещат 7-8 защитени растителни вида и специфични животни, сред които и ендемично водно конче, характерно за Тревистото езеро.