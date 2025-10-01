Едно от Смолянските езера пресъхна

Бистрото езеро, едно от Смолянските езера, е пресъхнало напълно след необичайно дългите периоди без дъждове това лято. Туристите, които посещават района, виждат само оголеното му дъно, а на малка площ от около пет квадратни метра е останала единствено влажна зона, съобщава БТА.
От 2020 г. екип от катедрата наблюдава състоянието на три от Смолянските езера – Тревистото, Бистрото и Мътното. По думите на д-р Станачкова причината е липсата на достатъчно валежи и снеготопене, които са основният източник за водата в тези езера. Първото значимо пресъхване е отчетено през 2021 г., а подобни случаи са регистрирани и през 2024 г.
Сушата вече се отразява и на Тревистото езеро, чието ниво също е спаднало. Трите езера са свързани – водата от Мътното преминава в Тревистото, а оттам – в Бистрото.
Въпреки малките си размери, езерата са дом на редки екосистеми. Там се срещат 7-8 защитени растителни вида и специфични животни, сред които и ендемично водно конче, характерно за Тревистото езеро.
Бистрото езеро, едно от Смолянските езера, е пресъхнало напълно след необичайно дългите периоди без дъждове това лято. Туристите, които посещават района, виждат само оголеното му дъно, а на малка площ от около пет квадратни метра е останала единствено влажна зона, съобщава БТА.
От 2020 г. екип от катедрата наблюдава състоянието на три от Смолянските езера – Тревистото, Бистрото и Мътното. По думите на д-р Станачкова причината е липсата на достатъчно валежи и снеготопене, които са основният източник за водата в тези езера. Първото значимо пресъхване е отчетено през 2021 г., а подобни случаи са регистрирани и през 2024 г.
Сушата вече се отразява и на Тревистото езеро, чието ниво също е спаднало. Трите езера са свързани – водата от Мътното преминава в Тревистото, а оттам – в Бистрото.
Въпреки малките си размери, езерата са дом на редки екосистеми. Там се срещат 7-8 защитени растителни вида и специфични животни, сред които и ендемично водно конче, характерно за Тревистото езеро.
нали даваме на Гърция- Марица Струма Места! нашите ‘умници“ не са се сетили да купим от нея вода със ф16 да я пренесем и напълним водоемите
Your breakdown of the topic is so well thought out.