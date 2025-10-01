ЕК преведе на Украйна 4 милиарда евро от замразените руски активи

Европейската комисия преведе на Украйна девети транш в размер на 4 млрд. евро, осигурени от приходите от замразените руски държавни активи. Половината от средствата са предназначени за производство на безпилотни летателни апарати (БПЛА), предаде руското издание „Коммерсантъ“.
ЕС, страните от Г-7 и Австралия са замразили около 280 млрд. щатски долара руски държавни активи. През май 2024 г. Европейският съюз одобри използването на доходите от тези средства за подпомагане на Украйна.
Инициативата е насочена към предоставяне на финансова подкрепа в размер на 45 млрд. евро, която ще бъде разпределяна поетапно за възстановяване на страната и за военни нужди.
