ЕК преведе на Украйна 4 милиарда евро от замразените руски активи

Европейската комисия преведе на Украйна девети транш в размер на 4 млрд. евро, осигурени от приходите от замразените руски държавни активи. Половината от средствата са предназначени за производство на безпилотни летателни апарати (БПЛА), предаде руското издание „Коммерсантъ“.

„С оглед на този транш, общата подкрепа за Украйна от страна на Европейската комисия в рамките на МФА от началото на 2025 г. достига 14 млрд. евро", се казва в официалното съобщение на ЕК.

ЕС, страните от Г-7 и Австралия са замразили около 280 млрд. щатски долара руски държавни активи. През май 2024 г. Европейският съюз одобри използването на доходите от тези средства за подпомагане на Украйна.

Инициативата е насочена към предоставяне на финансова подкрепа в размер на 45 млрд. евро, която ще бъде разпределяна поетапно за възстановяване на страната и за военни нужди.