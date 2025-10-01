ЕКШЪН: Стрелба и взривове в Мюнхен, има убит (ВИДЕО)

Сцени на ужас се разиграха в сряда сутринта в северната част на Мюнхен, където бяха регистрирани експлозии и стрелба, предизвикали мащабна мобилизация на полиция, пожарна и специални части.

По информация на Bild, един мъж е открит мъртъв, а поне още един човек е ранен. Според разследващите става дума за инцидент в частен дом, като заподозреният е заложил експлозиви в родната си къща, подпалил я е и след това се е самоубил.

Инцидентът е станал на Лерхенауер Щрасе, като районът е отцепен от полицията. От ранни часове над квартала се е издигал гъст стълб дим, видим от километри. Жителите са получили предупреждение да избягват мястото, а движението е напълно преустановено.

Директорът на полицията в Мюнхен Томас Шелсхорн увери, че:

„Няма опасност за населението и инцидентът няма връзка с Октоберфест.“

Специалисти по обезвреждане на взривове проверяват сградата, а разследването за причините и детайлите около трагедията продължава.

Поради операцията в района има сериозни проблеми с движението, а едно училище е затворено по съображения за сигурност.