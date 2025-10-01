ЕС конфискувал фалшиви стоки на стойност 3,8 милиарда евро

През изминалата година в Европейския съюз са били конфискувани 112 милиона фалшиви стоки на обща стойност 3,8 милиарда евро, съобщи днес Европейската комисия.

Според съвместен доклад на ЕК и Службата на ЕС за интелектуална собственост, това е второто най-голямо количество задържани фалшиви стоки в историята на Съюза. Рекордът по брой задържани артикули остава от 2023 г., когато те достигат 152 милиона броя.

Въпреки това, стойността на задържаните стоки през 2024 г. е значително по-висока. Причините са увеличените количества електронни цигари и вейпове, както и по-големият дял на високостойностни продукти като софтуер и луксозни стоки.

В доклада се подчертава, че нарастването на електронната търговия и геополитическите промени оказват сериозен натиск върху системите за правоприлагане в ЕС. Затова е необходим засилен митнически контрол с цел защита на потребителите и законните производители в Съюза.

Като част от усилията за справяне с проблема, Европейската комисия припомня за представената през 2023 г. митническа реформа, която предвижда въвеждането на обща цифрова платформа, използваща изкуствен интелект за проследяване на веригите за доставки в реално време и за идентифициране на съмнителни дейности.