Франция задържа двама моряци от руски танкер, свързан със „сенчестия флот“ – ОБНОВЕНА

Франция задържа двама членове на екипажа на танкера Boracay, свързан с Русия и включен в черния списък на ЕС, съобщи АФП. Според наличната информация съдът е бил край датския бряг в периода 22–25 септември, когато страната бе разтърсена от серия мистериозни полети на дронове.

- Реклама -

На 1 октомври френски военни влязоха на борда на 244-метровия кораб, закотвен край Сен-Назер, Западна Франция. По-късно прокурорът на Брест Стефан Келенбергер потвърди, че двама моряци – представили се за капитан и първи помощник – са поставени под стража.

„От страна на този екипаж бяха извършени много сериозни нарушения, които оправдават настоящата съдебна процедура“, заяви президентът Еманюел Макрон, като уточни, че разследването е заради „липса на доказателство за националността на кораба“ и „отказ за съдействие“.

Макрон подчерта, че засега няма да прави директна връзка между танкера и дроновете над Дания, въпреки спекулациите, че съдът може да е използван като платформа за изстрелване или примамка.

Танкерът, построен през 2007 г. и известен по-рано като Pushpa и Kiwala, е плаващ под флага на Бенин. По данни на Marine Traffic е напуснал руското пристанище Приморск на 20 септември с крайна дестинация Вадинар, Индия (20 октомври).

ЕС постави Boracay в санкционния списък през февруари, като част от т.нар. „сенчест флот“ – остарели петролни кораби, използвани от Русия за заобикаляне на ограниченията върху износа на петрол след инвазията в Украйна през 2022 г.

Макрон оцени „сенчестия флот“ на между 600 и 1000 кораба, които осигуряват „десетки милиарди евро от руския бюджет“ и покриват до „40% от военните усилия на Русия“.

Разследването на прокуратурата в Брест продължава.