Франция задържа двама моряци от руски танкер, свързан със „сенчестия флот“ – ОБНОВЕНА

Франция задържа двама членове на екипажа на танкера Boracay, свързан с Русия и включен в черния списък на ЕС, съобщи АФП. Според наличната информация съдът е бил край датския бряг в периода 22–25 септември, когато страната бе разтърсена от серия мистериозни полети на дронове.
- Реклама -
На 1 октомври френски военни влязоха на борда на 244-метровия кораб, закотвен край Сен-Назер, Западна Франция. По-късно прокурорът на Брест Стефан Келенбергер потвърди, че двама моряци – представили се за капитан и първи помощник – са поставени под стража.
Макрон подчерта, че засега няма да прави директна връзка между танкера и дроновете над Дания, въпреки спекулациите, че съдът може да е използван като платформа за изстрелване или примамка.
Танкерът, построен през 2007 г. и известен по-рано като Pushpa и Kiwala, е плаващ под флага на Бенин. По данни на Marine Traffic е напуснал руското пристанище Приморск на 20 септември с крайна дестинация Вадинар, Индия (20 октомври).
ЕС постави Boracay в санкционния списък през февруари, като част от т.нар. „сенчест флот“ – остарели петролни кораби, използвани от Русия за заобикаляне на ограниченията върху износа на петрол след инвазията в Украйна през 2022 г.
Разследването на прокуратурата в Брест продължава.
Франция задържа двама членове на екипажа на танкера Boracay, свързан с Русия и включен в черния списък на ЕС, съобщи АФП. Според наличната информация съдът е бил край датския бряг в периода 22–25 септември, когато страната бе разтърсена от серия мистериозни полети на дронове.
- Реклама -
На 1 октомври френски военни влязоха на борда на 244-метровия кораб, закотвен край Сен-Назер, Западна Франция. По-късно прокурорът на Брест Стефан Келенбергер потвърди, че двама моряци – представили се за капитан и първи помощник – са поставени под стража.
Макрон подчерта, че засега няма да прави директна връзка между танкера и дроновете над Дания, въпреки спекулациите, че съдът може да е използван като платформа за изстрелване или примамка.
Танкерът, построен през 2007 г. и известен по-рано като Pushpa и Kiwala, е плаващ под флага на Бенин. По данни на Marine Traffic е напуснал руското пристанище Приморск на 20 септември с крайна дестинация Вадинар, Индия (20 октомври).
ЕС постави Boracay в санкционния списък през февруари, като част от т.нар. „сенчест флот“ – остарели петролни кораби, използвани от Русия за заобикаляне на ограниченията върху износа на петрол след инвазията в Украйна през 2022 г.
Разследването на прокуратурата в Брест продължава.
Ха-ха, какво откриха франсетата на кораба-кори от банани!?! Сега ще правят опити да прикрият провала си.
Бой по ватниците.