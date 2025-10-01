Френски войници претърсват руски танкер, свързан със „сенчестия флот“

Френски войници претърсиха закотвения край Сен Назер танкер Boracay, включен в черния списък на ЕС като част от руския т.нар. „сенчест флот“.
- Реклама -
Разследването идва, след като беше установено, че корабът е бил край бреговете на Дания между 22 и 25 септември – точно по време на мистериозните полети на дронове над страната.
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция разследва танкера заради „сериозни нарушения“, но отказа да потвърди пряка връзка с дроновете.
Прокуратурата в Брест започна дело срещу екипажа за „отказ от съдействие“ и нередности в регистрацията на плавателния съд.
Танкерът Boracay е част от мрежа от кораби, за които западните разузнавателни служби твърдят, че Москва използва, за да заобикаля санкциите и да изнася петрол нелегално, често при изключени транспондери и съмнителни регистрации.
Френски войници претърсиха закотвения край Сен Назер танкер Boracay, включен в черния списък на ЕС като част от руския т.нар. „сенчест флот“.
- Реклама -
Разследването идва, след като беше установено, че корабът е бил край бреговете на Дания между 22 и 25 септември – точно по време на мистериозните полети на дронове над страната.
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция разследва танкера заради „сериозни нарушения“, но отказа да потвърди пряка връзка с дроновете.
Прокуратурата в Брест започна дело срещу екипажа за „отказ от съдействие“ и нередности в регистрацията на плавателния съд.
Танкерът Boracay е част от мрежа от кораби, за които западните разузнавателни служби твърдят, че Москва използва, за да заобикаля санкциите и да изнася петрол нелегално, често при изключени транспондери и съмнителни регистрации.
Търсят баща си. 😂 Евроатлантически неОпределени нещастници!!!
Де Орешник ,де. Де Орешник
Бесней,копейко! Бесней!!!
А Коиловци де!🤣
Те френските войници, Българските фермери ги бият
Miro Dimitrov онези франчюля даже се водиха спецназ, т.е. по високо ниво, ама нейсе …..
Децата на Бриджит,трябва да са били. Търсят майка си по каютите. Ей дърта тази ,ама не се дава. Иначе,Макарончо,кво рече?
Абе….вие ще си го намерите някой ден!
Атанас Узунов Дано е скоро, че да се приключва този цирк.
Krasimira Nikolova Скоро ще е
И тези ли станаха международен жандарм?!
Глупаци