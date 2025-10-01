Френски войници претърсват руски танкер, свързан със „сенчестия флот“

Френски войници претърсиха закотвения край Сен Назер танкер Boracay, включен в черния списък на ЕС като част от руския т.нар. „сенчест флот“.

- Реклама -

Разследването идва, след като беше установено, че корабът е бил край бреговете на Дания между 22 и 25 септември – точно по време на мистериозните полети на дронове над страната.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция разследва танкера заради „сериозни нарушения“, но отказа да потвърди пряка връзка с дроновете.

Прокуратурата в Брест започна дело срещу екипажа за „отказ от съдействие“ и нередности в регистрацията на плавателния съд.

„Сенчестият флот от 600–1000 кораба носи десетки милиарди евро на Русия и осигурява финансиране за 40% от военните ѝ усилия срещу Украйна“, подчерта Макрон.

Танкерът Boracay е част от мрежа от кораби, за които западните разузнавателни служби твърдят, че Москва използва, за да заобикаля санкциите и да изнася петрол нелегално, често при изключени транспондери и съмнителни регистрации.