      сряда, 01.10.25
          Френски войници претърсват руски танкер, свързан със „сенчестия флот“

          Боракай, заснет край западнофренското пристанище Сен Назар в сряда. Снимка: Damien Meyer / AFP / Getty Images
          Френски войници претърсиха закотвения край Сен Назер танкер Boracay, включен в черния списък на ЕС като част от руския т.нар. „сенчест флот“.

          Разследването идва, след като беше установено, че корабът е бил край бреговете на Дания между 22 и 25 септември – точно по време на мистериозните полети на дронове над страната.

          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция разследва танкера заради „сериозни нарушения“, но отказа да потвърди пряка връзка с дроновете.

          Прокуратурата в Брест започна дело срещу екипажа за „отказ от съдействие“ и нередности в регистрацията на плавателния съд.

          „Сенчестият флот от 600–1000 кораба носи десетки милиарди евро на Русия и осигурява финансиране за 40% от военните ѝ усилия срещу Украйна“, подчерта Макрон.

          Танкерът Boracay е част от мрежа от кораби, за които западните разузнавателни служби твърдят, че Москва използва, за да заобикаля санкциите и да изнася петрол нелегално, често при изключени транспондери и съмнителни регистрации.

