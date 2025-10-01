Галатасарай спря атаката на Ливърпул и заслужено победи

Галатасарай победи Ливърпул с 1:0 като домакин в двубой от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци направиха слаб мач и победата на турците бе напълно заслужена. Единственият гол в срещата отбеляза Виктор Осимен от дузпа в 15-ата минута.

В първия кръг турският тим загуби тежко от Айнтрахт Франкфурт с 1:5, докато мърсисайдци надвиха Атлетико Мадрид с 3:2.

Във втората минута Баръш Йълмъз бе изведен зад гърба на отбраната на Ливърпул, но Алисон се намеси.

Пет минути след това Коди Гакпо центрира, а Юго Екитике отправи неточен удар с глава, който премина над напречната греда.

Ливърпул можеше да поведе в резултата в 14-ата минута. Екитике се озова на добра позиция, но бе спрян от Урджан Чакър, след което удар на Коди Гакпо бе изчистен от голлинията от бранител на домакините.

В ответната атака Галатасарай получи дузпа за нарушение на Доминик Собослай срещу Йълмъз. 11-метровият наказателен удар бе изпълнен от Виктор Осимен, който се разписа с удар в средата на вратата.

Мърсисайдци организираха хубава постепенна атака в 31-ата минута. Гакпо центрира, а Жереми Фримпонг свали с глава към Флориан Вирц, който принуди стража на турския тим да се намесва. При последвалия корнер се получи разбъркване в наказателното поле, но Милош Керкез не отправи добър удар. Ливърпул стигна до още един ъглов удар. Ибрахима Конате изпревари Чакър, но стреля неточно с глава.

В добавеното време на първата част Райън Гравенберх допусна грешка в близост от пеналтерията на Ливърпул и Галатасарай получи пряк свободен удар на границата на наказателното поле. Положението обаче не доведе до опасност.

Ливърпул имаше шанс да изравни в 48-ата минута. Фримпонг центрира от десния фланг по земя, а Екитике стреля с пета, но Чакър се намеси и запази аванса на отбора си.

Шест минути по-късно Конате сбърка в центъра и Осимен се озова сам срещу Алисон, но бразилският вратар се намеси. При ситуацията Алисон получи контузия и трябваше да бъде заменен от Гиорги Мамардашвили.

В 62-ата минута Арне Слот извърши тройна промяна, като на терена се появиха Мохамед Салах, Александър Исак и Конър Брадли. Малко след това шведският нападател стреля слабо и Чакър спаси спокойно.

Алексис Мак Алистър центрира в 70-ата минута, а Конър Брадли се озова на чиста позиция. Ударът му с глава обаче бе много неточен.

Две минути преди изтичането на редовното време на мача Клеман Тюрпен посочи бялата точка за нарушение на Синго срещу Конате. Дузпата бе отменена след намесата на ВАР, тъй като защитникът на Галатасарай играе първо с топката.

Във втората минута на продължението Ливърпул стигна до корнер. Отбраната на домакините изчисти, но Мак Алистър отправи удар от границата на пеналтерият, който премина покрай левия страничен стълб.