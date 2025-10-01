НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          Германия арестува трима предполагаеми членове на „Хамас" за заговор срещу еврейски институции

          Снимка: Getty Images
          Федералната прокуратура на Германия съобщи, че трима предполагаеми членове на палестинската групировка „Хамас“ са били арестувани по подозрение, че са планирали атаки срещу еврейски институции в страната, предаде „Евронюз“.

          Заподозрените ще се изправят пред съда на 2 октомври, когато съдия ще реши дали могат да бъдат задържани под стража до началото на процеса.

          Според разследващите, тримата са участвали в набавянето на огнестрелно оръжие още от началото на лятото. При обиски полицията е открила различни оръжия, включително автомат „Калашников“ (АК-47), както и боеприпаси.

          Двама от задържаните са германски граждани, а третият е роден в Ливан. В съответствие с германските правила за защита на личните данни, те са идентифицирани единствено като Абед Ал Г., Уаел Ф. М. и Ахмад И.

          „Случаят повдига въпроси дали задържаните са действали по заповед на ръководството на „Хамас“ или са били просто симпатизанти на организацията или палестинската кауза,“ коментират разследващите.

          Контекст и мерки за сигурност

          „Хамас“ е извършвал стотици нападения срещу израелски цивилни през годините, но рядко е действал извън Израел и палестинските територии.

          След нападението на групировката на 7 октомври 2023 г., полицията в редица европейски държави е в повишена готовност. През последните месеци бяха засилени охраната и патрулите около обекти, свързани с еврейските и израелските общности, на фона на ръст на антисемитските прояви в Европа и извън нея.

