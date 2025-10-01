Германия арестува трима предполагаеми членове на „Хамас“ за заговор срещу еврейски институции

Федералната прокуратура на Германия съобщи, че трима предполагаеми членове на палестинската групировка „Хамас“ са били арестувани по подозрение, че са планирали атаки срещу еврейски институции в страната, предаде „Евронюз“.
Заподозрените ще се изправят пред съда на 2 октомври, когато съдия ще реши дали могат да бъдат задържани под стража до началото на процеса.
Според разследващите, тримата са участвали в набавянето на огнестрелно оръжие още от началото на лятото. При обиски полицията е открила различни оръжия, включително автомат „Калашников“ (АК-47), както и боеприпаси.
Двама от задържаните са германски граждани, а третият е роден в Ливан. В съответствие с германските правила за защита на личните данни, те са идентифицирани единствено като Абед Ал Г., Уаел Ф. М. и Ахмад И.
Контекст и мерки за сигурност
„Хамас“ е извършвал стотици нападения срещу израелски цивилни през годините, но рядко е действал извън Израел и палестинските територии.
След нападението на групировката на 7 октомври 2023 г., полицията в редица европейски държави е в повишена готовност. През последните месеци бяха засилени охраната и патрулите около обекти, свързани с еврейските и израелските общности, на фона на ръст на антисемитските прояви в Европа и извън нея.
