      четвъртък, 02.10.25
          Германия одобри износ на оръжие за Израел на стойност 2,46 млн. евро

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Германия е одобрила износ на военни материали за Израел на стойност най-малко 2,46 милиона евро откакто наложи частично спиране на доставките през август, съобщава ДПА, позовавайки се на федералното министерство на икономиката.

          Според министерството разрешените пратки включват „други военни материали“, а не бойно оръжие.

          На 8 август канцлерът Фридрих Мерц разпореди временно спиране на износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в конфликта в Газа. Тази мярка беше реакция на засилващите се военни действия на Израел и отбеляза промяна в германската политика спрямо страната.

          Преди това Берлин постепенно увеличаваше критиките към правителството на премиера Бенямин Нетаняху, но не налагаше санкции.

          В първите пет седмици след спирането не бяха издадени разрешения за износ. Настоящите данни за периода до 22 септември показват, че доставки на стойност 2,46 млн. евро са осъществени между 13 и 22 септември.

          За сравнение, от 1 януари до 8 август 2025 г. разрешенията за износ за Израел възлизат на около 250 млн. евро.

          Точният състав на доставените материали не е уточнен. В отговора на министерството са посочени осем категории, сред които ракети, торпеда, военни кораби и морско оборудване. Тъй като тези пратки не са класифицирани като бойно оръжие и стойността им е сравнително ниска, вероятно се отнасят за второстепенни продукти или оборудване, отбелязва БТА.

          Частичното спиране на износа предизвика критики в Израел. Премиерът Нетаняху обвини Германия, че „награждава“ палестинската екстремистка организация „Хамас“ за терористичните ѝ действия и изрази разочарованието си директно пред канцлера Мерц.

          Икономика

          Швейцарски шоколад и вина поевтиняват в Индия след ново търговско споразумение

          Красимир Попов -
          Швейцарските шоколади и вина ще станат значително по-достъпни за индийските потребители след влизането в сила на новото Споразумение за търговско-икономическо партньорство (TEPA) между Индия...
          Политика

          Колумбия експулсира всички израелски дипломати след задържането на активистки от флотилията за Газа

          Красимир Попов -
          Колумбийският президент Густаво Петро обяви експулсирането на всички останали израелски дипломати в страната, след като израелските сили спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ...
          Политика

          Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм“

          Красимир Попов -
          Палестинската групировка Хамас остро осъди действията на израелските военноморски сили, които спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа. „Това е пиратство и...

          1. Всички са съучастници в ГЕНОЦИДА лъжци, и убийци, но рано или късно ще съжаляват всички лицемери…

          5. Ха ХА това са западните ценности /кюлчета пачки сделки/ на „лидерите’ Санкции към израел заради бомбените градове НЯМА! ужким „неодобрявали“! НО СДЕЛКА има

