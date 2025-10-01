Германия одобри износ на оръжие за Израел на стойност 2,46 млн. евро

Германия е одобрила износ на военни материали за Израел на стойност най-малко 2,46 милиона евро откакто наложи частично спиране на доставките през август, съобщава ДПА, позовавайки се на федералното министерство на икономиката.

Според министерството разрешените пратки включват „други военни материали“, а не бойно оръжие.

На 8 август канцлерът Фридрих Мерц разпореди временно спиране на износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в конфликта в Газа. Тази мярка беше реакция на засилващите се военни действия на Израел и отбеляза промяна в германската политика спрямо страната.

Преди това Берлин постепенно увеличаваше критиките към правителството на премиера Бенямин Нетаняху, но не налагаше санкции.

В първите пет седмици след спирането не бяха издадени разрешения за износ. Настоящите данни за периода до 22 септември показват, че доставки на стойност 2,46 млн. евро са осъществени между 13 и 22 септември.

За сравнение, от 1 януари до 8 август 2025 г. разрешенията за износ за Израел възлизат на около 250 млн. евро.

Точният състав на доставените материали не е уточнен. В отговора на министерството са посочени осем категории, сред които ракети, торпеда, военни кораби и морско оборудване. Тъй като тези пратки не са класифицирани като бойно оръжие и стойността им е сравнително ниска, вероятно се отнасят за второстепенни продукти или оборудване, отбелязва БТА.

Частичното спиране на износа предизвика критики в Израел. Премиерът Нетаняху обвини Германия, че „награждава“ палестинската екстремистка организация „Хамас“ за терористичните ѝ действия и изрази разочарованието си директно пред канцлера Мерц.