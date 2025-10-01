Google заменя Assistant с Gemini в умните си устройства

Google обяви, че интегрира своя генеративен AI асистент Gemini в умните домашни устройства, заменяйки досегашния Google Assistant. Новата услуга, наречена „Gemini for Home“, ще позволи управление чрез естествени езикови команди, вместо чрез фиксирани фрази.

- Реклама -

Промяната ще обхване всички умни дисплеи, колонки, камери и звънци на Google, произведени през последните 10 години.

„Gemini може да поддържа контекста на разговора, така че да имате истински диалог без постоянно повтаряне“, посочиха от компанията.

В демонстрационно видео потребител поиска от умната колонка рецепта на базата на наличните продукти, а след това помоли AI асистента да промени ястието „в движение“ – пример за динамичните възможности на новата система.

Разширяване на екосистемата

Google съобщи, че в бъдеще ще работи за интеграция на Gemini в устройства на външни производители. Като първа стъпка е стартирана партньорска програма за свързани камери, а Walmart ще предлага два модела устройства с вграден Gemini.

Надпревара на гигантите

Технологичните компании се надпреварват да внедряват AI в домовете. Amazon вече представи ново поколение умни колонки Echo с обновения асистент Alexa+, който обещава по-гладки и по-чести взаимодействия.

Мнозина експерти смятат, че AI устройствата могат да изместят смартфона като основен достъп до дигитални услуги – повече от десетилетие след като първият iPhone промени пазара през 2007 г.

Нови формати

Големите компании и стартиращи бизнеси вече експериментират с смарт говорители, слушалки, очила, медальони и други носими джаджи.