      сряда, 01.10.25
          Лайфстайл

          Google заменя Assistant с Gemini в умните си устройства

          Снимка: Avishek Das / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Google обяви, че интегрира своя генеративен AI асистент Gemini в умните домашни устройства, заменяйки досегашния Google Assistant. Новата услуга, наречена „Gemini for Home“, ще позволи управление чрез естествени езикови команди, вместо чрез фиксирани фрази.

          Промяната ще обхване всички умни дисплеи, колонки, камери и звънци на Google, произведени през последните 10 години.

          „Gemini може да поддържа контекста на разговора, така че да имате истински диалог без постоянно повтаряне“, посочиха от компанията.

          В демонстрационно видео потребител поиска от умната колонка рецепта на базата на наличните продукти, а след това помоли AI асистента да промени ястието „в движение“ – пример за динамичните възможности на новата система.

          Разширяване на екосистемата

          Google съобщи, че в бъдеще ще работи за интеграция на Gemini в устройства на външни производители. Като първа стъпка е стартирана партньорска програма за свързани камери, а Walmart ще предлага два модела устройства с вграден Gemini.

          Надпревара на гигантите

          Технологичните компании се надпреварват да внедряват AI в домовете. Amazon вече представи ново поколение умни колонки Echo с обновения асистент Alexa+, който обещава по-гладки и по-чести взаимодействия.

          Мнозина експерти смятат, че AI устройствата могат да изместят смартфона като основен достъп до дигитални услуги – повече от десетилетие след като първият iPhone промени пазара през 2007 г.

          Нови формати

          Големите компании и стартиращи бизнеси вече експериментират с смарт говорители, слушалки, очила, медальони и други носими джаджи.

          • OpenAI разработва устройство заедно с бившия главен дизайнер на Apple Джони Айв.
          • Apple пък според информации създава умен дисплей на роботизирана ръка, който се завърта и винаги остава насочен към потребителя.

