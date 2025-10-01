Речта на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия на Международния дискусионен клуб „Валдай“ ще бъде „обстоятелствена и концептуална“.
Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските медии.
Президентът ще говори в четвъртък следобед, като според прессекретаря неговите речи „не са подвластни на моментната конюнктура“, а винаги имат стратегически характер.
Форумът „Валдай“
XXII ежегодно заседание на Международния дискусионен клуб се провежда в Сочи от 29 септември до 2 октомври под мотото „Полицентричен свят: инструкция за употреба“.
В събитието участват 140 представители от над 40 държави, сред които експерти от Великобритания, Индия, Германия, Китай, Малайзия, Пакистан и ЮАР.
Организаторите определят основна цел на конференцията търсенето на решения за устойчивост и сигурност в условията на новия многополюсен световен ред, както и за минимизиране на глобалните рискове.
Много бой ще ядете ! Преподобна Стойна
