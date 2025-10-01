НА ЖИВО
          ГОВОРИ МОСКВА: Песков обяви ключова реч на Путин

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Речта на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия на Международния дискусионен клуб „Валдай“ ще бъде „обстоятелствена и концептуална“.

          Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските медии.

          „Без преувеличение в целия свят това изказване се очаква с нетърпение. И, както обикновено, то ще бъде много съдържателно и дълго ще се обсъжда и анализира“, подчерта Песков.

          Президентът ще говори в четвъртък следобед, като според прессекретаря неговите речи „не са подвластни на моментната конюнктура“, а винаги имат стратегически характер.

          Форумът „Валдай“

          XXII ежегодно заседание на Международния дискусионен клуб се провежда в Сочи от 29 септември до 2 октомври под мотото „Полицентричен свят: инструкция за употреба“.

          В събитието участват 140 представители от над 40 държави, сред които експерти от Великобритания, Индия, Германия, Китай, Малайзия, Пакистан и ЮАР.

          Организаторите определят основна цел на конференцията търсенето на решения за устойчивост и сигурност в условията на новия многополюсен световен ред, както и за минимизиране на глобалните рискове.

