ГОВОРИ МОСКВА: Песков обяви ключова реч на Путин

Речта на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия на Международния дискусионен клуб „Валдай“ ще бъде „обстоятелствена и концептуална“.

Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските медии.

„Без преувеличение в целия свят това изказване се очаква с нетърпение. И, както обикновено, то ще бъде много съдържателно и дълго ще се обсъжда и анализира“, подчерта Песков.

Президентът ще говори в четвъртък следобед, като според прессекретаря неговите речи „не са подвластни на моментната конюнктура“, а винаги имат стратегически характер.

Форумът „Валдай“

XXII ежегодно заседание на Международния дискусионен клуб се провежда в Сочи от 29 септември до 2 октомври под мотото „Полицентричен свят: инструкция за употреба“.

В събитието участват 140 представители от над 40 държави, сред които експерти от Великобритания, Индия, Германия, Китай, Малайзия, Пакистан и ЮАР.

Организаторите определят основна цел на конференцията търсенето на решения за устойчивост и сигурност в условията на новия многополюсен световен ред, както и за минимизиране на глобалните рискове.