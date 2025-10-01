Greenpeace разкри шокиращо замърсяване на храните с токсичен хексан

След месеци разследване, Greenpeace публикува доклад, който разкрива как масово консумирани храни – от растителни масла до млечни продукти и дори бебешки адаптирани млека – съдържат остатъци от хексан, разтворител от петролен произход, признат за токсичен и опасен за здравето.

Лабораторни тестове, проведени от независим университет, показват, че 36 от 56 изследвани продукта съдържат следи от хексан. Сред тях:

масла на Lesieur и Carrefour;

млечни продукти на Président, Elle & Vire и Paysan Breton;

пилешко месо от Monoprix;

бебешки млека на Blédina и Gallia.

„Не можем да мълчим, когато здравето на милиони хора е поставено на риск“, заявяват от Greenpeace.

Как хексанът попада в храната?

Разтворителят се използва за извличане на масло от семена (рапични, соеви, слънчогледови). Получените шротове, богати на протеини, се използват като фураж за животни, което пренася замърсяването и в месо, мляко и масло.

Методът носи 97% добив срещу 89% при механично извличане, което прави хексана изключително изгоден за агроиндустрията – за сметка на здравето на потребителите.

Здравни рискове

Невротоксичен ефект – увреждане на нервната система;

– увреждане на нервната система; Ендокринни нарушения – възможен разрушител на хормоналния баланс;

– възможен разрушител на хормоналния баланс; Класифициран от Европейската агенция по химикали като CMR вещество – канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията.

Регулациите обаче са остарели, базирани на 30-годишни данни, предоставени от самата индустрия, и не обхващат животинските продукти.

Скритата заплаха

Хексанът не фигурира върху етикетите на храните, тъй като се води „технологичен помощник“. Потребителите нямат никакъв начин да знаят, че продуктите съдържат токсичния разтворител.

В центъра на скандала – Avril

Френският агроиндустриален гигант Avril – собственик на марки като Lesieur и Puget, и лидер чрез дъщерната си компания Sanders в производството на фуражи – държи монопол върху над половината преработка на семена във Франция. Девет от всеки десет семена се обработват с хексан.

Призив за действие

Greenpeace настоява френските власти да забранят използването на хексан в хранителната индустрия и да преминат към механични, по-безопасни методи на извличане.