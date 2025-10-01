НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Greenpeace разкри шокиращо замърсяване на храните с токсичен хексан

          0
          3
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          След месеци разследване, Greenpeace публикува доклад, който разкрива как масово консумирани храни – от растителни масла до млечни продукти и дори бебешки адаптирани млека – съдържат остатъци от хексан, разтворител от петролен произход, признат за токсичен и опасен за здравето.

          - Реклама -

          Лабораторни тестове, проведени от независим университет, показват, че 36 от 56 изследвани продукта съдържат следи от хексан. Сред тях:

          • масла на Lesieur и Carrefour;
          • млечни продукти на Président, Elle & Vire и Paysan Breton;
          • пилешко месо от Monoprix;
          • бебешки млека на Blédina и Gallia.

          „Не можем да мълчим, когато здравето на милиони хора е поставено на риск“, заявяват от Greenpeace.

          Как хексанът попада в храната?

          Разтворителят се използва за извличане на масло от семена (рапични, соеви, слънчогледови). Получените шротове, богати на протеини, се използват като фураж за животни, което пренася замърсяването и в месо, мляко и масло.

          Методът носи 97% добив срещу 89% при механично извличане, което прави хексана изключително изгоден за агроиндустрията – за сметка на здравето на потребителите.

          Здравни рискове

          • Невротоксичен ефект – увреждане на нервната система;
          • Ендокринни нарушения – възможен разрушител на хормоналния баланс;
          • Класифициран от Европейската агенция по химикали като CMR вещество – канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията.

          Регулациите обаче са остарели, базирани на 30-годишни данни, предоставени от самата индустрия, и не обхващат животинските продукти.

          Скритата заплаха

          Хексанът не фигурира върху етикетите на храните, тъй като се води „технологичен помощник“. Потребителите нямат никакъв начин да знаят, че продуктите съдържат токсичния разтворител.

          В центъра на скандала – Avril

          Френският агроиндустриален гигант Avril – собственик на марки като Lesieur и Puget, и лидер чрез дъщерната си компания Sanders в производството на фуражи – държи монопол върху над половината преработка на семена във Франция. Девет от всеки десет семена се обработват с хексан.

          Призив за действие

          Greenpeace настоява френските власти да забранят използването на хексан в хранителната индустрия и да преминат към механични, по-безопасни методи на извличане.

          След месеци разследване, Greenpeace публикува доклад, който разкрива как масово консумирани храни – от растителни масла до млечни продукти и дори бебешки адаптирани млека – съдържат остатъци от хексан, разтворител от петролен произход, признат за токсичен и опасен за здравето.

          - Реклама -

          Лабораторни тестове, проведени от независим университет, показват, че 36 от 56 изследвани продукта съдържат следи от хексан. Сред тях:

          • масла на Lesieur и Carrefour;
          • млечни продукти на Président, Elle & Vire и Paysan Breton;
          • пилешко месо от Monoprix;
          • бебешки млека на Blédina и Gallia.

          „Не можем да мълчим, когато здравето на милиони хора е поставено на риск“, заявяват от Greenpeace.

          Как хексанът попада в храната?

          Разтворителят се използва за извличане на масло от семена (рапични, соеви, слънчогледови). Получените шротове, богати на протеини, се използват като фураж за животни, което пренася замърсяването и в месо, мляко и масло.

          Методът носи 97% добив срещу 89% при механично извличане, което прави хексана изключително изгоден за агроиндустрията – за сметка на здравето на потребителите.

          Здравни рискове

          • Невротоксичен ефект – увреждане на нервната система;
          • Ендокринни нарушения – възможен разрушител на хормоналния баланс;
          • Класифициран от Европейската агенция по химикали като CMR вещество – канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията.

          Регулациите обаче са остарели, базирани на 30-годишни данни, предоставени от самата индустрия, и не обхващат животинските продукти.

          Скритата заплаха

          Хексанът не фигурира върху етикетите на храните, тъй като се води „технологичен помощник“. Потребителите нямат никакъв начин да знаят, че продуктите съдържат токсичния разтворител.

          В центъра на скандала – Avril

          Френският агроиндустриален гигант Avril – собственик на марки като Lesieur и Puget, и лидер чрез дъщерната си компания Sanders в производството на фуражи – държи монопол върху над половината преработка на семена във Франция. Девет от всеки десет семена се обработват с хексан.

          Призив за действие

          Greenpeace настоява френските власти да забранят използването на хексан в хранителната индустрия и да преминат към механични, по-безопасни методи на извличане.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Принцеса Ан на историческо посещение в Украйна – първи кралски визит от 34 години

          Красимир Попов -
          Британската принцеса Ан пристигна на необявено посещение в Украйна и се срещна с президента Володимир Зеленски на 30 септември, съобщи президентската канцелария, цитирана от...
          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...
          Крими

          ЕС конфискувал фалшиви стоки на стойност 3,8 милиарда евро

          Новинарски Екип -
          През изминалата година в Европейския съюз са били конфискувани 112 милиона фалшиви стоки на обща стойност 3,8 милиарда евро, съобщи днес Европейската комисия.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions