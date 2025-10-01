НА ЖИВО
          Общество

          Гуцанов: Ще предложа майчинските през втората година да станат 1100 лева

          Снимка: БГНЕС
          „За нашето министерство всеки ден е ден на възрастните хора, защото това е част от нашата работа. Много неща се дължат на възрастните хора – и уважение, и отношение. Нас нямаше да ни има, ако ги нямаше нашите родители.“

          Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов по време на посещение в Дом „Надежда“ в София по повод Международния ден на възрастните хора. Той подчерта, че повишаването на т.нар. вдовишка добавка от 30% на 35% от пенсията на починалия съпруг е част от програмата на правителството.

          Министърът припомни, че от 1 юли всички пенсии са били индексирани с 8,6% по швейцарското правило.

          Той отчете и предприетите действия срещу нелегалните домове за възрастни, познати като „къщи на ужасите“, като уточни, че от тях са били изведени над 400 души, а 12 обекта вече са закрити. „В момента се правят ремонти във всички 81 държавно финансирани дома и се изграждат 254 нови социални услуги за възрастни хора“, каза още Гуцанов.

          По думите му приоритет за следващия бюджет ще бъдат младите семейства. Социалното министерство подготвя предложения за увеличаване на помощите при раждане на първо, второ и трето дете, както и за разширяване на обхвата на помощите за ученици от I до VIII клас.

          „Най-важното е да повишим обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството – от сегашните 780 на 1100 лева“, уточни министърът. Той добави, че ще настоява процентът от това обезщетение, изплащан при завръщане на работа, да се увеличи от 50% на 75%.

          - Реклама -

          7 КОМЕНТАРА

          1. Вместо да приказвате, предлагайте и гласувайте. Вече вярваме само на дела, а не на приказки.

          3. И за кого ще стигнат тези пари, за разходи по бебето, или за храна на майката, като всичко е толкова скъпо.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

