Гуцанов: Ще предложа майчинските през втората година да станат 1100 лева

„За нашето министерство всеки ден е ден на възрастните хора, защото това е част от нашата работа. Много неща се дължат на възрастните хора – и уважение, и отношение. Нас нямаше да ни има, ако ги нямаше нашите родители.“

Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов по време на посещение в Дом „Надежда“ в София по повод Международния ден на възрастните хора. Той подчерта, че повишаването на т.нар. вдовишка добавка от 30% на 35% от пенсията на починалия съпруг е част от програмата на правителството.

Министърът припомни, че от 1 юли всички пенсии са били индексирани с 8,6% по швейцарското правило.

Той отчете и предприетите действия срещу нелегалните домове за възрастни, познати като „къщи на ужасите“, като уточни, че от тях са били изведени над 400 души, а 12 обекта вече са закрити. „В момента се правят ремонти във всички 81 държавно финансирани дома и се изграждат 254 нови социални услуги за възрастни хора“, каза още Гуцанов.

По думите му приоритет за следващия бюджет ще бъдат младите семейства. Социалното министерство подготвя предложения за увеличаване на помощите при раждане на първо, второ и трето дете, както и за разширяване на обхвата на помощите за ученици от I до VIII клас.