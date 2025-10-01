Гуцанов: Твърде рано е да се прогнозира дали ще има коледни надбавки

Все още е твърде рано да се прогнозира дали пенсионерите ще получат коледни надбавки тази година. Това заяви пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
„Правим всичко възможно в кабинета, не сме забравили по никакъв начин възрастните хора. Каквото е необходимо, ще бъде направено“, посочи министърът, но уточни, че решението ще зависи от развитието на икономиката и реалното финансово състояние на държавата.
Гуцанов потвърди, че се работи за увеличение на добавката към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, мярка, която по-рано днес бе обявена и от премиера Росен Желязков.
Той подчерта, че се полагат усилия за разкриване на нелегалните домове за възрастни хора, а също и за модернизация на социалната инфраструктура. В ход е реновирането на всички 81 дома за стари хора в страната, както и изграждането на 254 нови социални услуги за хора с увреждания, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.
По случай Международния ден на възрастните хора Борислав Гуцанов посети Дома за стари хора „Надежда“ в София.
