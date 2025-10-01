НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          Гуцанов: Твърде рано е да се прогнозира дали ще има коледни надбавки

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Все още е твърде рано да се прогнозира дали пенсионерите ще получат коледни надбавки тази година. Това заяви пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

          „Правим всичко възможно в кабинета, не сме забравили по никакъв начин възрастните хора. Каквото е необходимо, ще бъде направено“, посочи министърът, но уточни, че решението ще зависи от развитието на икономиката и реалното финансово състояние на държавата.

          Гуцанов потвърди, че се работи за увеличение на добавката към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, мярка, която по-рано днес бе обявена и от премиера Росен Желязков.

          „Радвам се, че успяхме да устоим „швейцарското правило“ и да продължим по този начин да увеличаваме пенсиите“, коментира още министърът.

          Той подчерта, че се полагат усилия за разкриване на нелегалните домове за възрастни хора, а също и за модернизация на социалната инфраструктура. В ход е реновирането на всички 81 дома за стари хора в страната, както и изграждането на 254 нови социални услуги за хора с увреждания, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост.

          По случай Международния ден на възрастните хора Борислав Гуцанов посети Дома за стари хора „Надежда“ в София.

          31 КОМЕНТАРА

          1. И се постарайте тази година ако има, да бъдат равнопоставени всички пенсионери! Грозната Ви практика, да разделяте хората Ви е патент!

          5. Първо нека да се разпределят на 240 паразита в парламента,че са много бедни и гладни и ако останат трохички ще се раздадът на най бедните пак.Това са хора без мозъци в свинарника.Ииииизроди.

          6. Или за всички, или за никой!!!! По добре на всички по тридесет лв. Има пенсионери, които са с един лев над прага за бедността. Те да не са по- богати.

          7. Ако давате на едни коледни добавки ,а не на всички пенсионери по добре не ги давайте!

          10. Да ти плюя на коледните добавки към пенсията ми от 590 лева ! В евро няма да го изчислявам, за да не изпадна в неадекватно състояние .
            Просто искам да те питам : скоро някой бил ли те е по тъпата глава ?

          11. Освен коледни добавки , пак ще си вдигнат и заплатите . За една календарна година 4 пъти си увеличават заплатите . Виждаме ги какви гуши и задници са направили .

          13. Няма да има.
            Гуцанов се страхува да каже ,но това е истината- ще дадат само на онези ❌които цял живот не са работили или на онези които са били в сивия сектор❌ и сега са на минималните и социалните пенсии

          15. Не надбавки , а добавки !!!Дайте най напред добавките , а после надбавяйте !!! Ама да , те пенсиите са дребни добавки !

          16. Това е новото кранче за източване на пари, ще напръскате с боя някоя и друга сграда и хоп няколко милиончета, във вашите сметки, не да не сте го правили🤬

          18. Важното е че за държавната администрация, парламента,министерства ще има Коледни бонуси за хората е само пожелателно .Ние постоянно си слушаме ,че „работите „само за хората.

          23. Гуци, вашите надбавки като депутати са ежемесечни!!! Засрамете се!!! 2 Милиона българи са безнадеждно бедни!!!

