      четвъртък, 02.10.25
          Хамас отрече връзка с арестуваните в Германия за предполагаеми атаки срещу еврейски обекти

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Палестинската групировка Хамас отрече категорично да има каквато и да е връзка с тримата мъже, задържани в Германия по подозрение, че са планирали атаки срещу еврейски и израелски обекти, предаде АФП.

          „Хамас няма никаква връзка с лицата, задържани днес в Германия“, заяви организацията, като определи твърденията за предполагаема връзка като „напълно неоснователни“.

          По-рано на 1 октомври федералната прокуратура на Германия обяви, че тримата мъже са били замесени в набавянето на огнестрелно оръжие още от началото на лятото.

          При извършените обиски са открити различни оръжия, сред които автомат „Калашников“ (АК-47), както и боеприпаси.

          Заподозрените са двама германски граждани и един роден в Ливан, идентифицирани съгласно германските правила за защита на личните данни единствено като Абед Ал Г., Уаел Ф. М. и Ахмад И.

          Случаят предизвика сериозен обществен отзвук, като остава неясно дали тримата са действали по заповед на ръководството на Хамас или като самостоятелни симпатизанти на палестинската кауза.

