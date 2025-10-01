НА ЖИВО
          Хиляди кутии бира блокираха магистрала в Калифорния след преобръщане на камион

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Хиляди кутии и варели бира Coors Light се разсипаха по магистрала северно от Лос Анджелис, след като голям камион се преобърна преди зазоряване и блокира движението за часове.

          Инцидентът е предизвикал верижна катастрофа с няколко превозни средства и сериозни затруднения в трафика по време на сутрешния час пик.

          Видеозаписи от мястото показват как спасители внимателно се придвижват между разпръснати кенчета и търкалящи се варели, докато в ремаркето на камиона остават десетки каси неповредена бира.

          Любопитна ирония предизвика фактът, че разлетата марка е именно Coors Light, някога рекламирана с лозунга „Няма да те забави“. В случая обаче разливането доведе до часове на сериозни закъснения.

          Калифорнийската магистрална полиция затвори три от четирите ленти на пътя и обяви инцидента за приключен почти седем часа по-късно.

