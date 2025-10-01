Христеа Нинова на четвъртфинал на Европейското първенство по бокс

Българската състезателка Христеа Нинова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава.
Нинова изигра много тежък мач срещу италианката Естела Филарди, но показа характер и спечели с неединодушно съдийско решение, с което си осигури място сред Топ 8 на шампионата.
За влизане в полуфиналите и гарантиран бронзов медал българката ще се изправи срещу англичанката Руби Кътбъртсън на 4 октомври.
Във вечерната сесия днес България ще има още два двубоя:
- около 19:45 ч. Милена Николова (57 кг) ще се изправи срещу Ана Колотурска (Украйна),
- а час и половина по-късно Янко Илиев (55 кг) ще срещне Майкъл Райли (Ирландия).
