Хванаха грузинска банда за домови кражби в София

Трима граждани на Грузия са установени, обвинени и задържани във връзка с извършени домови кражби на територията на София, съобщи на брифинг прокурор Иван Димитров от Софийската районна прокуратура.

Прокурор Димитров обясни, че до момента са събрани доказателства за пет престъпления, извършени в два района на София, от апартаменти в отсъствието на обитателите. Кражбите са извършвани както денем, така и нощем, в периода от май до септември тази година.

След претърсване в хостелска стая, обитавана от обвиняемите, са открити и иззети част от инкриминираните вещи – златни и сребърни накити, парични средства в левове и евро, както и технически средства за отключване на касови и секретни брави.Ръкавици и шапки, използвани при извършването на престъпленията също са иззети, допълни прокурорът.

Според зам.-началника на Пето Районно управление-СДВР комисар Илия Кузманов и тримата са „много сериозни престъпници, професионално подготвени“, които са променяли местоживеенето си ежемесечно, както и районите, в които са оперирали. По негови думи кражбите са били извършвани за не повече от пет минути, след предварително наблюдение на адресите.

Стойността на отнетите вещи от вече установените случаи надхвърля 20 000 лева, като има вероятност сумата да нарасне след експертизи на иззетите накити. Разследването тече, като се очаква да бъдат установени и други престъпления, извършени от задържаните.

Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до десет години за извършените деяния, отбеляза прокурор Иван Димитров.