      сряда, 01.10.25
          Ибиса и Форментера пострадаха от най-влажния ден от 1952 г. насам, но избегнаха сериозни щети

          Снимка: БГНЕС
          Испанските ваканционни острови Ибиса и Форментера преживяха проливни дъждове и наводнения, но без сериозни щети и жертви, съобщиха регионалните власти.

          Националната метеорологична агенция AEMET обяви, че в Ибиса е отчетен най-влажният ден от поне 1952 г. насам – в рамките на 24 часа са паднали 254 литра дъжд на кв. м, повече от половината от обичайните валежи за цяла година в района.

          „Извънредните“ проливни дъждове са довели до най-влажния ден от поне 1952 г. насам в Ибиса, съобщи AEMET в X.

          По данни на регионалното правителство на Балеарските острови са регистрирани 179 инцидента на Ибиса и шест на Форментера, свързани най-вече с наводнени приземни етажи, паднали дървета, преливане на реки и блокирани пътища.

          Трима души са били леко ранени при свлачище в близост до хотел, но властите потвърдиха, че няма тежки наранявания или жертви.

          Кадри в социалните мрежи показват улици, превърнати в кални потоци, отнасящи контейнери за отпадъци и затрудняващи движението на автомобили, докато пешеходци преминават през наводнените плажове.

          Специалните части на испанската армия бяха изпратени от Майорка и континенталната част, за да подпомогнат изпомпването на водата и разчистването на пътища.

          Наводненията дойдоха ден след като източната част на област Валенсия, където преди 11 месеца загинаха над 200 души при най-смъртоносното наводнение в Испания от десетилетия, също беше поставена под червена метеорологична тревога.

