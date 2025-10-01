НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Инж. Иван Иванов: В над 200 населени места няма пречиствателни съоръжения за вода

          1
          47
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В над 200 места няма пречиствателни съоръжения за вода.“

          Това каза председателят на сдружение „Българска асоциация по водите“ Иван Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Експертът коментира, че има връзка между безводието и отпадъчните води. Той посочи, че в Западна Европа има широко използване на отпадъчни води, което не се случва у нас.

          Инженер Иванов посочи, че у нас намаляването на ползването на вода с 10% може да се случи чрез намаляване на загубите. Изискването за това 10% намаление е за всички държави в Европейския съюз.

          „В над 200 места няма пречиствателни съоръжения за вода.“

          Това каза председателят на сдружение „Българска асоциация по водите“ Иван Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Експертът коментира, че има връзка между безводието и отпадъчните води. Той посочи, че в Западна Европа има широко използване на отпадъчни води, което не се случва у нас.

          Инженер Иванов посочи, че у нас намаляването на ползването на вода с 10% може да се случи чрез намаляване на загубите. Изискването за това 10% намаление е за всички държави в Европейския съюз.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

          Красимир Попов -
          Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ. Операцията е проведена от служители на Районното...
          Политика

          България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

          Красимир Попов -
          България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис,...
          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions