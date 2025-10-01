Инж. Иван Иванов: В над 200 населени места няма пречиствателни съоръжения за вода

„В над 200 места няма пречиствателни съоръжения за вода.“

Това каза председателят на сдружение „Българска асоциация по водите“ Иван Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Експертът коментира, че има връзка между безводието и отпадъчните води. Той посочи, че в Западна Европа има широко използване на отпадъчни води, което не се случва у нас.

Инженер Иванов посочи, че у нас намаляването на ползването на вода с 10% може да се случи чрез намаляване на загубите. Изискването за това 10% намаление е за всички държави в Европейския съюз.