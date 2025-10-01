Инж. Иван Иванов: В над 200 населени места няма пречиствателни съоръжения за вода

Това каза председателят на сдружение „Българска асоциация по водите“ Иван Иванов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Експертът коментира, че има връзка между безводието и отпадъчните води. Той посочи, че в Западна Европа има широко използване на отпадъчни води, което не се случва у нас.
Инженер Иванов посочи, че у нас намаляването на ползването на вода с 10% може да се случи чрез намаляване на загубите. Изискването за това 10% намаление е за всички държави в Европейския съюз.
