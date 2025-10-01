Ивайло Мирчев: Сайтът kolkostruva.bg не струва

Сайтът kolkostruva.bg не струва. Писахме му Слаб 2. Не може да се използва функционалността, която ние бяхме предложили като политическа сила, а именно да върши работа на хората. Този сайт в момента не работи за хората.
Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.
Мирчев призова правителството и Комисията за защита на потребителите (КЗП) да си напишат домашното и да представят нов сайт.
Очаквайте подробности.
Е как да не струва, сигурно е имало обществена поръчка.
Парапитека с един пръст чело изгрухтял нещо…
Мирчев,Коалицията ви ОТРЕЧЕ България и я съсипа! Тя, ПП-ДБ също не струва !!!!