Ивайло Мирчев: Сайтът kolkostruva.bg не струва

Сайтът kolkostruva.bg не струва. Писахме му Слаб 2. Не може да се използва функционалността, която ние бяхме предложили като политическа сила, а именно да върши работа на хората. Този сайт в момента не работи за хората.

- Реклама -

Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Мирчев призова правителството и Комисията за защита на потребителите (КЗП) да си напишат домашното и да представят нов сайт.

Очаквайте подробности.