      сряда, 01.10.25
          Ивайло Мирчев: Сайтът kolkostruva.bg не струва

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Сайтът kolkostruva.bg не струва. Писахме му Слаб 2. Не може да се използва функционалността, която ние бяхме предложили като политическа сила, а именно да върши работа на хората. Този сайт в момента не работи за хората.

          Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

          Мирчев призова правителството и Комисията за защита на потребителите (КЗП) да си напишат домашното и да представят нов сайт.

          Очаквайте подробности.

          3 КОМЕНТАРА

          Ивайло Мирчев: Сайтът kolkostruva.bg не струва!
            Мирчев,Коалицията ви ОТРЕЧЕ България и я съсипа! Тя, ПП-ДБ също не струва !!!!

