НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Изкуственият интелект няма да измести програмистите – дори след 100 години, твърди Бил Гейтс

          4
          28
          Снимка: Уикипедия
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Изкуственият интелект бързо променя традиционния пейзаж на трудовия пазар, но според Бил Гейтс има професии, които ще останат незаменими — и изненадващо, сред тях са не лекари или художници, а именно програмистите.

          - Реклама -

          В разговор за бъдещето на технологиите, съоснователят на Microsoft признава, че споделя притесненията на мнозина: развитието на изкуствения интелект е едновременно вдъхновяващо и тревожно. По оценки на Световния икономически форум, до 2030 г. автоматизацията може да премахне около 85 милиона работни места, но в същото време да създаде до 97 милиона нови — в сектори, които все още се намират в начален етап на развитие.

          Гейтс подчертава, че основното предизвикателство е да се гарантира, че от тази трансформация ще спечели цялото общество, а не само технологично подготвените хора.

          Особено внимание той отделя на професията на програмиста. Макар че машините вече могат да пишат код и да откриват грешки, истинското програмиране далеч надхвърля набора от инструкции. То изисква търсене на нестандартни решения, творчество и интуиция — качества, които алгоритмите не могат напълно да възпроизведат.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Програмистите често описват моментите на вдъхновение, когато правилното решение се появява внезапно, не като резултат от логическо следване на стъпки, а като проблясък на разбиране. Именно тази „искра“ на човешкото мислене, смята Гейтс, ще запази стойността на професията.

          Не само ИТ секторът обаче изисква подобен подход. Биотехнологиите, енергетиката и други сложни индустрии също зависят от човешкия опит и способността за преценка. За разлика от тях, административни дейности или части от дизайнерската работа вече се поемат от алгоритми, способни да генерират текст или визуално оформление с едно щракване.

          Това не означава непременно масови съкращения, но ясно показва, че бъдещето на труда не е в съпротивата срещу AI, а в умелото му използване.

          Изследванията потвърждават: професиите, в които критичното мислене, етиката и емоционалната интелигентност са водещи, са най-добре защитени от автоматизация. Изкуственият интелект може да ускори анализа на данни или да премахне рутината, но стратегическото мислене и креативността остават човешка територия.

          Изводът, който Гейтс прави, е ясен: трябва да възприемаме AI като инструмент, а не като заплаха. Тези, които се учат, адаптират се и използват новите технологии, за да засилят собствените си идеи, ще бъдат победителите на утрешния пазар на труда.

          И както самият Гейтс подчертава — някои неща, като автентичната изобретателност и способността да решаваме сложни проблеми, не могат да бъдат кодирани. Нито днес, нито след сто години.

          Изкуственият интелект бързо променя традиционния пейзаж на трудовия пазар, но според Бил Гейтс има професии, които ще останат незаменими — и изненадващо, сред тях са не лекари или художници, а именно програмистите.

          - Реклама -

          В разговор за бъдещето на технологиите, съоснователят на Microsoft признава, че споделя притесненията на мнозина: развитието на изкуствения интелект е едновременно вдъхновяващо и тревожно. По оценки на Световния икономически форум, до 2030 г. автоматизацията може да премахне около 85 милиона работни места, но в същото време да създаде до 97 милиона нови — в сектори, които все още се намират в начален етап на развитие.

          Гейтс подчертава, че основното предизвикателство е да се гарантира, че от тази трансформация ще спечели цялото общество, а не само технологично подготвените хора.

          Особено внимание той отделя на професията на програмиста. Макар че машините вече могат да пишат код и да откриват грешки, истинското програмиране далеч надхвърля набора от инструкции. То изисква търсене на нестандартни решения, творчество и интуиция — качества, които алгоритмите не могат напълно да възпроизведат.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Програмистите често описват моментите на вдъхновение, когато правилното решение се появява внезапно, не като резултат от логическо следване на стъпки, а като проблясък на разбиране. Именно тази „искра“ на човешкото мислене, смята Гейтс, ще запази стойността на професията.

          Не само ИТ секторът обаче изисква подобен подход. Биотехнологиите, енергетиката и други сложни индустрии също зависят от човешкия опит и способността за преценка. За разлика от тях, административни дейности или части от дизайнерската работа вече се поемат от алгоритми, способни да генерират текст или визуално оформление с едно щракване.

          Това не означава непременно масови съкращения, но ясно показва, че бъдещето на труда не е в съпротивата срещу AI, а в умелото му използване.

          Изследванията потвърждават: професиите, в които критичното мислене, етиката и емоционалната интелигентност са водещи, са най-добре защитени от автоматизация. Изкуственият интелект може да ускори анализа на данни или да премахне рутината, но стратегическото мислене и креативността остават човешка територия.

          Изводът, който Гейтс прави, е ясен: трябва да възприемаме AI като инструмент, а не като заплаха. Тези, които се учат, адаптират се и използват новите технологии, за да засилят собствените си идеи, ще бъдат победителите на утрешния пазар на труда.

          И както самият Гейтс подчертава — някои неща, като автентичната изобретателност и способността да решаваме сложни проблеми, не могат да бъдат кодирани. Нито днес, нито след сто години.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ГОВОРИ МОСКВА: Песков обяви ключова реч на Путин

          Никола Павлов -
          Речта на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия на Международния дискусионен клуб „Валдай“ ще бъде „обстоятелствена и концептуална“. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий...
          Война

          До 2-3 дни: „Хамас“ отхвърля плана на Тръмп за мир?

          Никола Павлов -
          Високопоставен представител на Хамас, пожелал анонимност, заяви пред Би Би Си, че групировката няма да приеме предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план...
          Свят

          Токът в Сърбия поскъпна с 6,6% от 1 октомври, по-нисък праг за „червената зона“

          Новинарски Екип -
          От 1 октомври електроенергията в Сърбия поскъпна с 6,6%, съобщи Желко Ненадич от сръбската електропреносна компания пред националната телевизия РТС

          4 КОМЕНТАРА

          2. мумията да говори за неговата биологична лаборатория и корона експериментите? и какви нано чипове искал в кръвта да слага? той сложил ли си е с ваксина чип?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions