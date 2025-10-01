Израелската флота спря флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Флотилията Global Sumud, съставена от около 45 плавателни съда с активисти и политици, включително шведската екоактивистка Грета Тунберг, беше пресрещната от израелските военни кораби при опит да достигне блокираната ивица Газа, предаде АФП.

„Военните кораби се придвижват, за да пресрещнат флотилията – остават само 81 морски мили до Газа", гласи изявление на магребския контингент на Global Sumud.

Френският политик Мари Мезмьор и френско-палестинската евродепутатка Рима Хасан също потвърдиха, че корабите им са били спрени.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро написа в X, че израелските власти „в момента се качват на флотилията“.

По-рано израелската флота предупреди съдовете да не навлизат във водите, попадащи под блокадата:

„Израелската флота се свърза с флотилията и поиска да промени курса си. Израел информира флотилията, че се приближава към активна бойна зона и нарушава законна морска блокада“, се посочва в изявление на израелското външно министерство.

Флотилията отплава от Испания миналия месец с цел да прекъсне израелската блокада и да достави хуманитарна помощ в Газа, където според ООН вече е налице „широко разпространен глад“. След престой в Тунис и съобщения за две атаки с дронове, корабите възобновиха пътуването си на 15 септември.

Испания и Италия, които изпратиха морски ескорт, призоваха плавателните съдове да спрат, преди да навлязат в обявената от Израел изключителна зона.

Организаторите твърдят, че един от основните кораби – Alma – е бил „агресивно обграден от израелски военен кораб“, а друг – Sirius – е подложен на „подобни тормозещи маневри“.