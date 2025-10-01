Израелската флота спря флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Флотилията Global Sumud, съставена от около 45 плавателни съда с активисти и политици, включително шведската екоактивистка Грета Тунберг, беше пресрещната от израелските военни кораби при опит да достигне блокираната ивица Газа, предаде АФП.
Френският политик Мари Мезмьор и френско-палестинската евродепутатка Рима Хасан също потвърдиха, че корабите им са били спрени. Френският външен министър Жан-Ноел Баро написа в X, че израелските власти „в момента се качват на флотилията“.
По-рано израелската флота предупреди съдовете да не навлизат във водите, попадащи под блокадата:
Флотилията отплава от Испания миналия месец с цел да прекъсне израелската блокада и да достави хуманитарна помощ в Газа, където според ООН вече е налице „широко разпространен глад“. След престой в Тунис и съобщения за две атаки с дронове, корабите възобновиха пътуването си на 15 септември.
Испания и Италия, които изпратиха морски ескорт, призоваха плавателните съдове да спрат, преди да навлязат в обявената от Израел изключителна зона.
Организаторите твърдят, че един от основните кораби – Alma – е бил „агресивно обграден от израелски военен кораб“, а друг – Sirius – е подложен на „подобни тормозещи маневри“.
ХАМАС ТЕРОРИСТИ НА КОНЦЕРТА В ИЗРАЕЛ УБИХА И ОТВЛЕКОХА ХИЛЯДИ ЧУЖДЕНЦИ ДОШЛИ НА КОНЦЕРТА! КАКТО КАЗА ТРЪМП! ХАМАС ТЕРОРИСТИТЕ! ГИ НАПАДНАХА ИЗРАЕЛ А НЕ ИЗРАЕЛ ДА ГИ НАПАДА! ИЗРАЕЛ СИ ОТМЪЩАВА! КЪДЕ СА ХИЛЯДИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ! ПИТАТ ХОРАТА!
Но в трюмовете не са намерили никаква хуманитарна помощ, празни. Целта е била провокация.
А какво прави хамас с израелските заложници по същия начин ги държат гладни и жадни и даже и мъртвите им тела им изнасилват
Orlin YordanovНещастник си беше и такъв си остана – продажен, малък и грозен, защитаващ избиването на десетки хиляди..
За късмет че Русия са агресори и окупатори…..
Виж геноцид се представя като демокрация.
Ей това са ценностите на……т.н западен свят.
Изверги!
Emiliya Siderova , да те пратиме при тези добри палестинци от Хамас, да те разцепят?
Кога ще се въведат санкции срещу Израел?