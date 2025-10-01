Иззеха незаконни оръжия в Чирпан

Незаконни оръжия бяха иззети в Чирпан. След претърсване от полицейски служители на адрес в Чирпан бяха открити и иззети пушки, пистолети и боеприпаси. Това съобщават от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР – Стара Загора, цитирани от БТА.

Във връзка със започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора, полицейски служители са извършили претърсване и изземване на адрес в Чирпан, собственост на 54-годишен мъж. На място са намерени и иззети нерегистриран в служба „Контрол на общоопасните средства“ (КОС) газов пистолет с пълнител и два боеприпаса, регистриран газов пистолет с пълнител с два боеприпаса и нерегистрирани две въздушни пушки.

Боеприпаси и пистолети също бяха намерени и иззети в средата на август при претърсване и проверки в Стара Загора и чирпанското село Свобода, а в края на юли при специализирана полицейска операция 216 боеприпаса и девет растения от рода на конопа бяха открити и иззети в чирпанското село Изворово.