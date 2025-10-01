НА ЖИВО
          Янир Синер е властелинът на Пекин

          На финала италианецът надделя над Лърнър Тиен с 6:2 6:2

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Яник Синер е новият шампион на ATP 500 надпреварата в Пекин! Миналогодишният подгласник влезе в ролята на абсолютен фаворит в турнира, имайки предвид отсъствието на Карлос Алкарас и напълно оправда своята роля, за да грабне втората си купа в китайската столица. На финала световният номер 2 показа най-добрия си тенис от началото на надпреварата и отнесе 19-годишния Лърнър Тиен с 6:2 6:2 за 74 минути игрово време.

          Големият фаворит проби още в първия гейм. Тиен нямаше как да противодейства на темпото на съперника и можеше единствено да разчита на грешки от страна на Синер, които обаче не идваха и световният номер 2 реализира още един пробив, за да затвори безпроблемно първия сет в своя полза.

          Младокът показа защо има 5 победи от 8 мача срещу представители на топ 10 и поведе с 2:1 за начало на втората част, като дори разполагаше с брейкбол, но оттам насетне беше абсолютно безпомощен и топ поставеният затвори срещата със серия от 5 поредни гейма в своя полза.

          Така Синер стана вторият играч, който печели повече от един трофей от надпреварата след Новак Джокович. Сърбинът е стигал до краен успех в Пекин цели шест пъти.

